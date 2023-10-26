Дюков сообщил, что УЕФА не нашел технического решения для включении России в группы на юношеский ЧЕ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о текущих отношениях с УЕФА и ответил на вопрос о допуске юношеской сборной России к участию в отборочном турнире чемпионата Европы.

— Принято ли принципиальное решение о том, что мы остаемся в УЕФА? Какие сейчас отношения с УЕФА?

— Этот вопрос не рассматривался, решение не принято. Что касается текущего состояния отношений с УЕФА, вы знаете, какие решения были приняты на последнем исполкоме. Это решение о возвращении запрета и снятии наших юношеских мужских и женских команд с соревнований чемпионата Европы. Вы знаете, что уже была проведена жеребьевка, сформированы группы. Были страны, которые принимали эти турниры. К сожалению, технического решения о включении в те группы, которые были сформированы, УЕФА не нашел. Поэтому на данный момент есть решения, которые приняты со стороны ФИФА и УЕФА. Мы можем надеяться, что при проведении жеребьевки чемпионата Европы следующего сезона наши юношеские команды будут участвовать в ней и в соревнованиях. На данный момент этого никто не может гарантировать.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.