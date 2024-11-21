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Сегодня, 10:14

Дюков: «На ближайшем исполкоме обсудим замечания и предложения правления РПЛ по судейству»

Даниил Аршавский
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что предложения правления РПЛ по улучшению качества судейства рассмотрят на ближайшем заседании исполкома РФС.

«Судьи работают в том числе для РПЛ, обслуживают матчи лиги. Поэтому, конечно, нужен диалог. Если у клубов есть вопросы, а они есть, клубы об этом говорят. На ближайшем исполкоме обсудим замечания и предложения, которые есть у клубов к департаменту судейства», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, что вопросы глав клубов РПЛ касаются системы судейства, а не его качества.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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