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Сегодня, 08:45

Дюков возглавит делегацию РФС на ПМЭФ

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Александр Дюков возглавит делегацию организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Его тема в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

«Делегацию РФС на ПМЭФ возглавит Александр Валерьевич Дюков. Также там будут представители РФС, мои заместители. Я возглавлю делегацию РФС на матче со сборной Белоруссии», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Товарищеский матч сборных Белоруссии и России пройдет в Минске 7 июня.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
Максим Митрофанов
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