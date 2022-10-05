Дюков об отстранении сборной: «Исходя из слов главы МОК Баха, можно надеяться на улучшение ситуации»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возможности россиян выступать на международных стартах после политического заявления. Он также рассказал, сохраняет ли РФС контакты с УЕФА и ФИФА.

— Томас Бах заявил, что возможен допуск спортсменов из России в случае, если они дистанцируются от СВО.

— Данное заявление идет вразрез с ключевыми принципами олимпийского движения. Согласно им — в соревнованиях должны принимать все спортсмены, вне зависимости от взглядов, гражданства, расы и других факторов.

Мы понимаем, что все шаги, которые были приняты до этого, приводят к тому, что создается ситуация раскола в международном спорте, что приведет к снижению интереса к олимпийскому движению.

Отмечу, что сегодня международная федерация бокса разрешила России и Белоруссии принимать участие в соревнования спортсменам под своим флагом и гимном. Это позитивное изменение, которое дает надежду и другим видам спорта.

— Сохраняет ли РФС контакты с УЕФА и ФИФА?

— Контакт с УЕФА и ФИФА мы поддерживаем. Сохраняем диалог. Мы ведем работу по двум направлениям. Первое — правовое поле. Защита интересов наших болельщиков и спортсменов. Вы знаете, что мы подали иск в CAS. Там поддержали решение ФИФА и УЕФА. Мы с этим не согласны. Для того чтобы защищать интересы российского футбола, нам нужно окончательное судебное решение. Второе направление — это сохранение контактов. У нас есть поле для общения. Да, участие наших сборных было приостановлено. Но мы продолжаем сотрудничество по программам развития футбола, на которые мы получаем финансирование от ФИФА. Также действуют образовательные стандарты УЕФА. Наши сотрудники участвуют в программах ФИФА и УЕФА по обучению специалистов. Это дает нам возможность для диалога. Сейчас мы должны обсуждать вопрос по отмене решения о временном отстранении наших сборных. Мы знаем позицию ФИФА и УЕФА. Это решение было принято ими на основании обеспечения безопасности и сохранения целостности соревнований. Продолжение диалога может изменить позицию по этому решению. Сколько на это уйдет времени? Трудно сказать. Но, исходя из слов Томаса Баха и решения Международной федерации бокса, можно надеяться на улучшение ситуации.