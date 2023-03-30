Дюков: «Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать»

Сегодня, 17:55
Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков высказался о давлении на нефтяную и футбольную отрасли.
— В одном из интервью вы сказали, что ожидаете усиления давления на нефтяную отрасль, можно сказать, что вы ожидаете усиления давления и на футбольную отрасль?
— Никто не может гарантировать, что усиления не будет. Но уже и так достаточное давление. Куда его усиливать.
— За этот год у вас не возникло желания оставить все это и уйти в нефтяную отрасль?
— Вы думаете, в нефтяной отрасли так мало проблем? Наоборот преодоление есть интерес. Хотелось бы заниматься исключительно развитием футбола. Сейчас принято это решение о приостановлении участии нашей сборной от международных соревнований.
— Некоторые ваши коллеги потеряли интерес и ушли из футбола. Что заставляет вас оставаться?
— Я приходил с определенным видением, стратегией. Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое еще предстоит сделать. Это меня и мотивирует. Развитие массового, юношеского, детского футбола.
— Многие пункты на конференции РФС стали неактуальными.
— Футбол — это не только про матчи нашей первой национальной сборной, еврокубков, а возможность каждому гражданину РФ заниматься футболом. Есть много направлений: академия, юношеская футбольная лига, футбол в школах и другие проекты.