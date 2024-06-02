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Сегодня, 21:07

Дюков высказался о давлении на РФС в ситуации с Безруковым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, испытывает ли организация давление в ситуации с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

«Давление на РФС в ситуации с Безруковым? КДК и комитет по этике работают постоянно. Это не единственный случай, который рассматривается на комитете по этике», — заявил Дюков.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако рассмотрение было перенесено в связи с отсутствием игрока на заседании. Позже футболист заявил, что не закроется от СМИ после заседания комитета, которое должно состояться 4 июня.

Руслан Безруков
Футбол
РФС
Александр Дюков
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