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РПЛ

26 октября, 17:15

Дюков — о критике Иванова в адрес судей: «Это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова в адрес арбитров.

Ранее в интервью Sport24 Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить».

— Как отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях?

Дюков: — Он выступил ярко в частном разговоре с журналистом, это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе. Это больше вопрос к журналисту. С одной стороны, субъекты футбола не должны так говорить, но это не было интервью. Например, ситуация с Леонидом Слуцким — он же сказал это на камеры.

Митрофанов: — Для того чтобы возбудить дело в комитете по этике, нужно обращение одного из субъектов. Мы просили запись, но там ни разу не была озвучена фраза о том, что вы хотите взять комментарий. У меня сложилась четкая убежденность, что Григорий Викторович не осознавал, что все комментарии, которые он выдает, будут переданы широкой общественности. Мы очень жестко подходим к любым высказываниям, у нас возникли сомнения в целесообразности. Именно из этого мы исходили.

РПЛ
ФК Урал
Александр Дюков
Григорий Иванов (руководитель)
Максим Митрофанов
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