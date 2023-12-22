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Сегодня, 20:25

Дюков высказался о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень».

«Почему в России только один стадион с крышей? Вопрос, наверное, не ко мне. Когда принималось решение, эти факторы не были учтены — где-то не хватило бюджета, где-то воли. Этот вопрос клубы ставят перед собой, но каждый раз какие-то новые обстоятельства мешают и не позволяют потратить деньги на строительство крыши. Был крик души Сергея Юрана о необходимости вернуться на «весну-осень»? Есть и другие тренеры, которые придерживаются иного мнения. Есть клубы и лиги, — они должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» в 2010 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-perehod-na-vesna-osen-est-trenery-kotory-e-priderzhivayutsya-inogo-mneniya/
Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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