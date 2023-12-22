Дюков заявил, что академии РФС нужен сильный организатор

Президент РФС Александр Дюков высказался о работе академии РФС, которой руководит Ирина Баранова.

«Насколько я удовлетворен работой академии РФС, которой руководит бывший сотрудник пресс-службы Баранова? Она администратор. Содержательная, методическая часть не ее задача. Академии нужен сильный организатор, который бы объединил методистов, специалистов, организовал работу с УЕФА. Как пример, необязательно, чтобы во главе театра оперы и балета был сильный, известный в прошлом танцовщик или баритон», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

С сентября в новую группу обучения тренеров вошли бывшие футболисты Юрий Жирков, Александр Мостовой и другие.