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Сегодня, 17:13

Дюков заявил, что академии РФС нужен сильный организатор

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о работе академии РФС, которой руководит Ирина Баранова.

«Насколько я удовлетворен работой академии РФС, которой руководит бывший сотрудник пресс-службы Баранова? Она администратор. Содержательная, методическая часть не ее задача. Академии нужен сильный организатор, который бы объединил методистов, специалистов, организовал работу с УЕФА. Как пример, необязательно, чтобы во главе театра оперы и балета был сильный, известный в прошлом танцовщик или баритон», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

С сентября в новую группу обучения тренеров вошли бывшие футболисты Юрий Жирков, Александр Мостовой и другие.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-akademii-rfs-nuzhen-sil-ny-j-organizator/
РФС
Александр Дюков
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