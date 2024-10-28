Дюков: «Дуглас Сантос достоин быть гражданином нашей страны»

Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» отреагировал на получение гражданства РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Отношусь к этому положительно. Как можно по-другому относиться к желанию стать гражданином Российской Федерации? Только поддерживаю это. Он подал заявление в соответствующие органы, указ подписан президентом. Дуглас достоин быть гражданином нашей страны», — сказал Дюков «СЭ».

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Всего 30-летний защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.