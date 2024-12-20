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Судейство

Сегодня, 18:20

Каманцев: «Я знаю имя человека, который рассказал Федорищеву о 36 миллионах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев ответил на вопрос, известно ли ему, кто сообщил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о коррупции в российском судействе.

— Вы знаете, кем был человек, который сказал о 36 миллионах?

— Да, я знаю.

— В посте Telegram-канала «База» упоминается Дмитрий Кондратов (бывший председатель совета директоров «Пари НН» — Прим. «СЭ»). Это он сказал о 36 миллионах?

— Все ответы могут последовать только после завершения проверки правоохранительных органов. До этого времени коллеги из правоохранительных органов меня, мягко говоря, не поймут.

РФС
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
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