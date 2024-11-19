Дюков заявил, что решение о возвращении пива на стадионы пока не принято

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос возможного возвращения пива на стадионы.

«Пиво на стадионах? Этот вопрос продолжают обсуждать в Госдуме и правительстве, но решение пока не принято», — сказал Дюков.

9 ноября председатель комитета по спорту Госдумы РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос возвращения пива сейчас не рассматривается.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.