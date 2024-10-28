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Дюков: «Мы поддерживаем возвращение пива на стадионы. Это должно быть инициативой Думы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— В каком сейчас статусе вопрос возвращения пива на стадионы?

— Мы поддерживаем возвращение пива и его рекламы на стадионы, это доходы, которые могут пойти в клубы и лигу. Не мы принимаем решение, это должна быть инициатива Государственной Думы РФ.

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил ТАСС о возобновлении работы по вопросу возвращения пива.

Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

РФС
Александр Дюков

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