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Сегодня, 18:12

Дюков заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии.

— Еще весной вы говорили, что предпримете меры поддержки российских клубов. Что по итогу реализовали?

— Весной была одна ситуация. Были ожидания, что события серьезно повлияют на экономику. Если на нее посмотреть, Россия сохранила устойчивость. Понятно, что компании сработали по-разному, кто-то улучшил условия. Главное — убедить Минфин, почему мы требуем дополнительные деньги.

Переходы игроков в «Локомотив» с агентскими комиссиями? Я не знаком с этой ситуацией. Нужно проверить. Мы будем реализовывать проект расчетного центра. Тогда у нас будет возможность ограничивать агентов. Хорошо, что вы обратили внимание.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
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