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Сегодня, 17:03

Дюков заявил, что задержание Анохина не связано с его деятельностью в РФС

Константин Белов
Корреспондент
Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин
Сергей Анохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержание бывшего генерального директора FONBET Сергея Анохина.

— Как вы отреагировали на задержание Сергея Анохина?

— Задержание не имеет отношения к его деятельности на посту вице-президента РФС, а больше информации у меня нет. Ведется следствие.

Президент РФС Александр Дюков. «Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

30 января Тверской суд отправил Анохина в СИЗО на срок до 29 марта. 51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

Анохин был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 год.

Футбол
РФС
Александр Дюков
Сергей Анохин
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