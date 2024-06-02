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Сегодня, 15:00

Дюков заявил об отсутствии прогресса в переговорах с ФИФА и УЕФА

Зарина Халимхонова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в переговорах с ФИФА и УЕФА на данный момент нет никаких изменений.

— Когда будут готовы базы для национальных сборных команд?

— Мы приступили к реализации этого проекта. К концу следующего года — началу 2026 года построим поля. Что касается штаб-квартир, то их строительство занимает больше времени. Но хотели бы реализовать этот проект к концу 2027 года. Что касается проекта в Адлере, то проводится работа над оформлением земельного участка. Скорость реализации проекта будет зависеть от кого, как скоро мы оформим права на землю.

— Сегодня говорилось о повышении интереса к Кубку России. Можно ли говорить, что при возвращении на международную арену, у Кубка останется этот формат?

— Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Наверное, какие-то изменения возможны. Но для начала нужно дождаться нашего возвращения.

— Есть ли прогресс в переговорах с ФИФА и УЕФА?

— Нет никаких изменений с момента последней наши встречи. Если говорить о позиции нашей и ФИФА и УЕФА, то позиции озвучены. В настоящий момент «футбольный мяч» находится на половине поля ФИФА. Одно решение они приняли — возвращение сборных U-17 — теперь мы ждем практическую и техническую реализацию этого решения.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

В прошлом году Европейский футбольный союз вернул российскую юношескую сборную U-17 в международные соревнования, однако позже отменил свое решение. При этом в РФС подчеркивали, что само решение о допуске остается в силе.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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