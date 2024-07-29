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Сегодня, 14:54

Дюпин поделился мнением о матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»

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Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о результате матча 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Это был сложный матч для нас, многое не получалось. Мы мало контролировали мяч, из-за этого приходилось много бегать. Думаю, в этом и кроется причина. «Краснодар» не нашел свою игру в этом матче», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».

«Быки» во второй раз подряд сыграли вничью в новом сезоне РПЛ.

В среду, 31 июля, «Краснодар» сыграет дома с ЦСКА в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Юрий Дюпин
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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