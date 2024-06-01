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Сегодня, 15:37

Дюпин пройдет медосмотр в «Краснодаре» 5 июня

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Юрий Дюпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», голкипер «Рубина» Юрий Дюпин пройдет медобследование в «Краснодаре» 5 июня. В случае его успешного прохождения 6 июня игрок подпишет с «быками» долгосрочный контракт.

Ранее «СЭ» сообщал, что с футболистом также связывались представители «Спартака», но вратарь предпочел продолжить карьеру в команде Мурада Мусаева.

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 29 матчах казанской команды во всех турнирах, пропустил 35 голов и 9 раз отыграл на ноль. Контракт голкипера с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Юрий Дюпин
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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