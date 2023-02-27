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Дюрица назвал Дзюбу голевой машиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

«Дзюба присоединился к «Локомотиву» в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжелую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артем — то, что нужно. Дзюба — топ-нападающий, голевая машина. Он принесет пользу «Локомотиву». Голевое чутье и опыт Артема помогут клубу исправить ситуацию в турнирной таблице. Да и сам Дзюба очень мотивирован доказать всем, что его рано списали со счетов. Жду от него как можно больше забитых мячей уже в ближайшем матче со «Спартаком». Красно-белых надо проходить», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-dzyuba-top-napadayushhij-golevaya-mashina-on-prineset-pol-zu-lokomotivu/
Артем Дзюба
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
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