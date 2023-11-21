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Сегодня, 15:20

Дзагоев обратился к болельщикам: «Спасибо за поддержку, ее всегда было очень много. Всех люблю»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» обратился к болельщикам после завершения карьеры.

«Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, ее всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе — жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моем сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность. Всех люблю, всех обнял», — сказал Дзагоев «СЭ».

За «Ламию» 33-летний хавбек сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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