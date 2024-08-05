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Сегодня, 12:15

Дзагоев: «Если не брать Акинфеева, лидер ЦСКА — Обляков. Он ведет игру»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лидером команды.

«Если не брать Акинфеева, лидер команды — Ваня Обляков. Он ведет игру. Если взять последний сезон, в матчах, которые он пропускал, сразу что-то рушилось. Ваня играл в центре, но если впереди не хватало игроков, то его ставили выше. Он и там хорошо смотрелся, на позиции инсайда. Правда, при этом возникали проблемы в середине поля. При всем уважении к Зделару и Мендесу Обляков лучше распределяет атаки. Где надо — притормозит игру, где нужно — ускорит. Конечно, не без брака. Но если ты не будешь на этой позиции рисковать, от пасов поперек и назад команда не выиграет. Если ты в нужную секунду не отдал передачу между линиями, то все — атака заглохла! Соперник отдышался и уже сам готов пойти в организованный прессинг», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев также отметил, что Обляков готов быть лидером ЦСКА.

«Считаю, в игре центрального полузащитника должен быть баланс. Когда я уходил из ЦСКА, сказал, что Ване нужно больше доверять. Это качественный футболист. Видел, как он тренируется, мыслит. Обляков готов быть лидером ЦСКА, и уже давно», — добавил Дзагоев.

В текущем сезоне 26-летний Обляков провел четыре игры в составе ЦСКА, где сумел отличиться двумя мячами и одной результативной передачей.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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