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Сегодня, 12:45

Дзагоев назвал трех игроков РПЛ, которых подписал бы в ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, каких игроков РПЛ подписал бы в армейскую команду.

— Если бы у тебя была возможность позвать сейчас в ЦСКА трех игроков из РПЛ, кого бы ты подписал?

— Так... Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает.

— Так, два уже из «Зенита».

— Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой там уровень очень серьезный. Третий — Кордоба. Для «Краснодара» он — полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист, — сказал Дзагоев «СЭ».

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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