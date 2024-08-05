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Сегодня, 11:45

Дзагоев: «Козлов — способный парень, но не настолько, чтобы назвать его самым талантливым в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом талантливом молодом игроке РПЛ.

А можешь назвать сейчас самого талантливого молодого футболиста в РПЛ?

Так сразу и не скажу.

Никто в душу не запал?

Таких сейчас нет.

— А Козлов, перешедший в «Краснодар»?

Ну... Я его смотрел. Способный парень, есть какие-то качества. Но не настолько, чтобы назвать его самым талантливым. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Полузащитник Данила Козлов является воспитанником «Зенита», зимой 2024 года он перешел в «Балтику». В сезоне РПЛ-2023/24 россиянин провел 10 матчей за калининградцев и забил два мяча.

«Краснодар» объявил о переходе 19-летнего Козлова из «Балтики» в середине июня. Контракт рассчитан на пять лет.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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