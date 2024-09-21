Дзагоев: «ЦСКА с его составом должен быть вверху турнирной таблицы»

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги трансферной кампании армейцев.

«Мы летом многих рассматривали, были и более дорогие, денежные, так сказать, варианты, но что-то не срасталось. Конечно же, эти игроки нас усилили бы. Сейчас мы имеем, что имеем, но даже с этим составом мы обязаны быть наверху турнирной таблицы», — сказал Дзагоев Metaratings.ru.

Летом состав ЦСКА пополнили Данил Круговой, Артем Шуманский, Секу Койта, Рифат Жемалетдинов и Сауль Гуарирапа. В первых 8 турах РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.