Дзагоев: «Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основой? Не могу представить такого в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с бывшим вратарем «Динамо» Антоном Шуниным.

— «Динамо» не продлило контракт с Антоном Шуниным после 17 лет в клубе. Договориться о работе в менеджменте, как вышло у тебя с ЦСКА, тоже пока не удалось...

— Я этого не понимаю. Не знаю всех тонкостей переговоров, но, когда легенда клуба уходит просто так, без прощального матча, при этом хочет остаться в структуре клуба, то не предложить достойную должность — это не дело. Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основной командой? Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА. Видимо, в нашем клубе лучше относятся к своим легендам, — сказал Дзагоев.

37-летний Шунин находится без клуба с 1 июля после окончания контракта с московским «Динамо». Вратарь является воспитанником бело-голубых и выступал за основную команду клуба с 2007 по 2024 год. Всего за «Динамо» голкипер провел 366 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

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