Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Дзагоев о Фернандесе: «Некоторые его поступки были неправильные. Но мое мнение о нем не изменилось»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом.

— А вот на правый фланг год назад должен был вернуться Марио Фернандес, который в итоге оказался в «Зените».

— Мое мнение о Марио как о хорошем, добром парне не изменилось. Он профессионал. Было время, когда курс резко подскочил, и Фернандес первым был готов идти на уступки клубу. Не верю, что в какой-то момент он повелся на деньги. Не зная правды, не стану осуждать его.

— Общался с ним после его перехода в питерский клуб?

— Нет. Мы не пересекались. В его переходе и агенты могли сыграть свою роль.

— Агент агентом, но ведь были моменты, которые мало кто понял. Например, как он демонстративно праздновал гол «Зенита» на стадионе ЦСКА.

— Некоторые поступки действительно были, с моей точки зрения, неправильные. Тут он поступил нехорошо по отношению к болельщикам ЦСКА. Кстати, не так давно с Тошичем и Красичем сходили на встречу с активными болельщиками армейцев. Меня там тоже спросили про Марио. Я ответил так же, как и сейчас. В целом мое мнение о Фернандесе не поменялось, но этот забег после гола «Зенита» неправильный, — сказал Дзагоев «СЭ».

24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и пять забитых мячей за сборную России.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Украинка Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже
Лайлс выиграл стометровку после фотофиниша
В Санкт-Петербурге произошло новое обрушение в старинном здании
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзагоев: «Если не брать Акинфеева, лидер ЦСКА — Обляков. Он ведет игру»

Дзагоев назвал трех игроков РПЛ, которых подписал бы в ЦСКА