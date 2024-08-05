Дзагоев о Фернандесе: «Некоторые его поступки были неправильные. Но мое мнение о нем не изменилось»

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом.

— А вот на правый фланг год назад должен был вернуться Марио Фернандес, который в итоге оказался в «Зените».

— Мое мнение о Марио как о хорошем, добром парне не изменилось. Он профессионал. Было время, когда курс резко подскочил, и Фернандес первым был готов идти на уступки клубу. Не верю, что в какой-то момент он повелся на деньги. Не зная правды, не стану осуждать его.

— Общался с ним после его перехода в питерский клуб?

— Нет. Мы не пересекались. В его переходе и агенты могли сыграть свою роль.

— Агент агентом, но ведь были моменты, которые мало кто понял. Например, как он демонстративно праздновал гол «Зенита» на стадионе ЦСКА.

— Некоторые поступки действительно были, с моей точки зрения, неправильные. Тут он поступил нехорошо по отношению к болельщикам ЦСКА. Кстати, не так давно с Тошичем и Красичем сходили на встречу с активными болельщиками армейцев. Меня там тоже спросили про Марио. Я ответил так же, как и сейчас. В целом мое мнение о Фернандесе не поменялось, но этот забег после гола «Зенита» неправильный, — сказал Дзагоев «СЭ».

24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и пять забитых мячей за сборную России.

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