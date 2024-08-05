Дзагоев рассказал, какие регионы отсматривают селекционеры ЦСКА для трансферов

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, за какими рынками следит армейский клуб.

«Везде смотрим. И в Уругвае, и в Бразилии, и в Чили, и в Мексике. Я, например, ездил в Египет, там следил за футболистами. Смотрим марокканцев. Есть интересные иранцы. Везде могут быть способные ребята. У узбеков сейчас хорошее поколение. В мае они играли в финале Кубка Азии (U-23) против Японии. Смотрел тот матч. Два-три парня в целом понравились», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».