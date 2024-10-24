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Сегодня, 11:33

Дзагоев рассказал, когда начнется обучение на тренерскую лицензию УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок, а ныне селекционер ЦСКА Алан Дзагоев ответил «СЭ» на вопрос об обучении на тренерскую лицензию.

«У нас уже была ознакомительная беседа минут на 40, еще одна — в ноябре. Нас ввели в курс дела, рассказали, как будет проходить обучение. Оно начнется 3 декабря, расписание уже есть. Мы будем собираться на 3-4 дня раз в месяц или раз в два месяца и учиться. В конце 2025 года закончим», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За период карьеры в армейском клубе полузащитник провел 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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