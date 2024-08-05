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Сегодня, 13:45

Дзагоев: «В декабре пойду учиться на тренерскую лицензию в академию РФС»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о намерении получить тренерскую лицензию.

«В декабре пойду учиться, чтобы получить тренерскую лицензию. Уже зарегистрировался, все документы заполнил. Детским тренером, наверное, не стану — терпения не хватит. Может быть, сначала буду помощником главного тренера. Посмотрим. Обучение в академии РФС, в группе сразу на две категории B+A. Братья Березуцкие и Игнашевич застали последний год, когда можно было по ходу игровой карьеры начать учебу. Мы подали документы вместе с Набабкиным, Васиным и Щенниковым. Но потом началась пандемия, произошли перемены. Теперь можно поступать в академию только тогда, когда закончил карьеру», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 матчей за клуб, в которых он отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами Дзагоев трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ»

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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