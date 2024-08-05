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Сегодня, 10:30

Дзагоев о завершении карьеры: «Было столько травм, что уже невозможно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении завершить карьеру.

«Судя по тому, как карьера складывалась — не жалею о своем решении. Было столько травм, что уже невозможно... Я бы еще с радостью поиграл, но здоровье не позволяет. Когда выходишь на поле, это всегда радость и удовольствие. Но в последнее время одно повреждение за другим. Зачем себя мучить? С того дня, как я завершил карьеру, не было ни разу такого, чтобы я сказал: «Рано ушел, мне не хватает матчей, тренировок, большого футбола». Быстро перестроился, занял голову работой, а ноги и здоровье — паделом. Мне всего хватает», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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