Дзагоев о работе селекционером: «На 15-й минуте матча у меня складывается впечатление об игроке»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о просмотре игроков на чемпионате Европы-2024.

«Отсматривал игроков на Евро как селекционер. Причем уже на 15-й минуте у меня складывается впечатление об игроке. И оно, как правило, не меняется до финального свистка. Сразу видно, как человек работает с мячом, как переключается, действует в отборе, понятны его скорость и агрессия. Посмотрел и продолжаю смотреть многих игроков — мнение не меняется. Иногда уже с пятой минуты понятно, что футболист умеет отдавать пасы между линиями, не играет поперек и назад. Те, кто играет поперек и назад, моментально становятся неинтересны», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

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