Дзагоев — о работе селекционером ЦСКА: «Ищем усиление со всех сторон»

Бывший игрок, а ныне селекционер ЦСКА Алан Дзагоев ответил «СЭ» на вопрос о работе в армейском клубе.

«Сейчас график стал чуть свободнее. Мы закончили все выезды в рамках фестиваля «ЦСКА, все сюда!». Искали ребят по регионам — были в Тобольске, Вологде, Нальчике, Рязани. Сейчас будем собирать и приглашать их на отдельные просмотры. Также смотрю матчи с целью поиска игроков для основной команды. В этом плане июль-август, конечно, были очень напряженные — в день смотрел по четыре матча. Ничего, я справляюсь. Работаем, ищем усиление со всех сторон», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За период карьеры в армейском клубе полузащитник провел 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

В составе московского клуба россиянин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем Кубка России.