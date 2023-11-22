Дзагоев рассказал о сложных нюансах последнего контракта с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вспомнил о том, как был составлен его последний контракт с армейским клубом.

«Договор такой, что суммы так расписаны, что, если я играю, то зарплата само собой становится другая. Если я не играю, зарплата становится минимальной. Суммы я не буду называть. Да, шел подсчет минут. Я считал, что четыре игры в месяце, и чтобы играть необходимое количество минут, мне надо было сыграть из 180 минут 140 минут, чтобы получить полную зарплату или 70 процентов зарплаты. А по итогу оказалось, что нет. Что если бы я сыграл в двух играх по 45 минут, а в двух остальных сыграл по 20 минут, то эти игры не засчитывались (смеется). И тут у нас произошел конфликт интересов (смеется)», — сказал Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.

Экс-футболист также рассказал о конфликте, произошедшем из-за разногласий по условиям контракта.

«Я в чемпионате России выходил все игры в основе, а в Лиге Европы выходил на замену, на 20-30 минут. Тут у нас шел конфликт. Я говорю: «Я не играю не из-за того, что я проигрываю конкуренцию, а из-за того, что тренер так решил. Решил дать отдохнуть. Я вроде игрок основы, но получаю я в итоге меньше». Я говорю: «Это неправильно». Потом, на следующий год, мы пришли к такому моменту, что если я выхожу на замену и делаю голевое действие, то этот матч засчитывается за полную игру», — добавил футболист.

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры