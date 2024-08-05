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Сегодня, 13:15

Дзагоев: «Мне не нравится, когда меняют 150 клубов и бегают за деньгами от одного к другому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» высказался о переходах игроков в команды принципиальных соперников.

— А как ты сейчас смотришь на такие переходы: Марио — в «Зенит», Медина — в «Спартак»?

— Медина у нас отыграл полтора сезона. Не успел пропитаться армейским духом. Но лично я к таким переходам отношусь негативно. Возможно, потому что 14 лет в одном клубе провел, верой и правдой служил ЦСКА. А Медина — легионер. Может, он и узнал за это время, что ЦСКА и «Спартак» — принципиальные соперники. Но какая ему разница, кто платит? Мне не нравится, когда меняют 150 клубов и бегают за деньгами от одного к другому.

— Соболева не поймешь, если он все-таки перейдет в «Зенит»?

— Это его решение. Но, думаю, вы мою позицию поняли. Ну, дадут тебе там чуть больше. И что? Всех денег в этом мире не заработаешь. Есть же еще любовь и уважение болельщиков. В «Крыльях» Соболева по большому счету никто не знал, «Спартак» его возвысил. Все-таки клубный патриотизм должен быть.

— А если ты клубу не нужен?

— Это уже совсем другое. Если тебе не дают играть, можно думать о вариантах, — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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