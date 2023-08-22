Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал уход из команды.

По словам футболиста, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел оставить его в клубе.

«Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Сказал, что будет разговаривать с руководством об этом», — цитирует Дзагоева matchtv.ru.

Контракт 33-летнего полузащитника с казанцами истек летом этого года. В прошедшем сезоне Дзагоев провел 20 матчей в первой лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи. По итогам сезона «Рубин» вернулся в РПЛ.

«Рубин» с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России после 5 туров.