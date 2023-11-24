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Сегодня, 16:40

Дулаев — о Гамуле: «У него были уши по всему Ростову»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший нападающий молодежной команды «Ростова» Джамбулат Дулаев высказался об отношении экс-тренера ростовского клуба Игоря Гамулы к нарушителям спортивного режима.

«Если кто-то выпил пива — Василич мог жестко по нему пройтись! У него были уши по всему Ростову, со всех углов докладывали. При этом всегда говорил: «Если на поле выполняете мои требования, за полем можете пить, курить — лишь бы вам не мешало, а если вдруг узнаю, чем вы там занимаетесь — пеняйте на себя», — приводит слова Дулаева Sport24.

25-летний Дулаев выступал за дубль «Ростова» с 2016 по 2019 год, провел 5 игр, забил 6 голов.

Гамула умер в 2021 году на 62-м году жизни.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Ростов
Игорь Гамула
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