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4 апреля, 20:24

Джанашия: «Очень плохо, что российские клубы сейчас нигде не выступают»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия ответил на вопрос о том, есть ли сейчас игроки в грузинском чемпионате, кого можно было бы посоветовать российским тренерам.

«Я бы мог посоветовать, у нас есть хорошие игроки. Но российские клубы нигде не играют, нет международных матчей. Футболисты сами не захотят ехать в Россию из-за отсутствия еврокубков. Если бы играли, можно было посоветовать некоторых игроков, но не сейчас. Но и сами клубы РПЛ не всегда хотят брать легионеров. Зачем это клубам, если можно своих игроков выпускать? Какая разница, какое место займет команда сейчас: первое, второе или третье? Я понимаю ситуацию, это очень плохо, что нигде не выступают», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Футбол
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