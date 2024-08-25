Джанашия признался, что хотел бы видеть Глушенкова в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру экс-форварда железнодорожников Максима Глушенкова в «Зените».

«Сейчас Глушенков в «Зените», он нашел свою команду. Поэтому он так хорошо выступает.В «Зените» Глушенков хорошо выглядит, в «Локомотиве» он тоже играл здорово. Конечно, я бы хотел, чтобы он был в «Локомотиве», но в «Зените» он тоже проявляет себя здорово», — цитирует Джанашию Metaratings.

25-летний футболист в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». Он провел за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.