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Сегодня, 18:27

Джанашия признался, что хотел бы видеть Глушенкова в «Локомотиве»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру экс-форварда железнодорожников Максима Глушенкова в «Зените».

«Сейчас Глушенков в «Зените», он нашел свою команду. Поэтому он так хорошо выступает.В «Зените» Глушенков хорошо выглядит, в «Локомотиве» он тоже играл здорово. Конечно, я бы хотел, чтобы он был в «Локомотиве», но в «Зените» он тоже проявляет себя здорово», — цитирует Джанашию Metaratings.

25-летний футболист в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». Он провел за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Metaratings
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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