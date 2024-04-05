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Экс-игрок «Локомотива» Джанашия: «РПЛ скучно смотреть, ни у кого нет стабильности»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

«Если говорить правду, то да, скучно смотреть. Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд. Один матч выделяются, во второй игре выглядят ниже своих возможностей, в третьей уже практически не играют, а на четвертый раз могут снова хорошо выступить. Ни у кого нет стабильности. С чем это связано? Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
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