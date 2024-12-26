Джанашия: «Батраков — яркий футболист РПЛ, он заиграет в топ-5 команд Испании»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высоко оценил уровень выступлений полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Батраков — самый яркий российский футболист РПЛ, он выделяется на фоне всех остальных и смог бы заиграть в испанском чемпионате. В Италии и Англии чуть тяжелее. Алексей подошел бы командам из топ-5 Ла Лиги», — цитирует Джанашию «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах за «Локо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.