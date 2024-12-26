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26 декабря, 23:45

Джанашия: «Батраков — яркий футболист РПЛ, он заиграет в топ-5 команд Испании»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высоко оценил уровень выступлений полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Батраков — самый яркий российский футболист РПЛ, он выделяется на фоне всех остальных и смог бы заиграть в испанском чемпионате. В Италии и Англии чуть тяжелее. Алексей подошел бы командам из топ-5 Ла Лиги», — цитирует Джанашию «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах за «Локо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
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