Джанашия считает, что «Локомотив» готов бороться за первое место в этом сезоне

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением об игре команды в первой половине сезона. Он также отметил, чего, по его мнению, не хватает команде Михаила Галактионова.

«Локомотив» готов бороться за первое место в этом сезоне. Правда, команде надо приобрести трех-четырех игроков, чтобы делать это более уверенно. Видно, что пацаны уже притерлись друг к другу.

Какие позиции нуждаются в усилении? Нужны защитники. Если кто-то из основных защитников по каким-то причинам выпадет, никто не сможет его заменить. «Локомотиву» не хватает глубины состава. Чтобы сил хватило до конца сезона, надо приобрести игроков. Сейчас «Локомотив» в хорошем состоянии, но не факт, что его хватит до конца сезона. Все-таки команда молодая, может устать. Главное, чтоб «Локомотиву» хватило сил», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ после 14 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

5 ноября железнодорожники на выезде сыграют с московским «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.