Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:06

Джанашия: «Локомотив» вряд ли войдет в топ-3, но в топ-5 попасть может»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— Да, лидеры покинули команду, но в «Локомотиве» очень хорошая молодежь, — приводит слова Джанашии Metaratings.ru. — Я видел матч с «Партизаном» и мне понравилось, как ребята двигались. В «Локомотиве» сейчас боевая команда.

— Но разве эта молодежь по игровым качествам способна заменить ушедших игроков?

— Почему нет? Может, сразу лидеров и не заменить, но пацаны хорошо играют. «Локомотиву» нужны еще два-три футболиста, я думаю, что они появятся.

— Какие позиции больше всего нуждаются в обновлении?

— По позициям не скажу, но команде нужны именно ментальные лидеры, которые будут вести за собой пацанов.

— Как вы думаете, могут повториться результаты, которые были пару лет назад при немцах?

— Я не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Думаю, клуб поборется за тройку, если будет играть так же, как в товарищеских играх. «Зенит» сейчас покупает всех лидеров российских команд, так он ослабляет конкурентов. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Думаю, Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.

Источник: Metaratings
Заза Джанашия
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ
В «Химках» прокомментировали запрет на регистрацию новых футболистов: «Никаких сложностей нет»
«Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона
«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
ЦСКА-2024/25: Николич вернет армейцев в топ-3?
Вендел в шаге от «Галатасарая», Одоевский — в «Ростове», «Вест Хэм» зовет Канте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

В «Химках» прокомментировали запрет на регистрацию новых футболистов: «Никаких сложностей нет»

Дркушич готовится к сезону с «Сочи» по индивидуальной программе