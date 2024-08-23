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Сегодня, 15:26

Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил выступление железнодорожников на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Справилась ли команда с потерей лидеров? Еще как справилась! «Локомотив» выступает здорово. Молодые игроки показывают хороший футбол. Главное, чтоб у них хватило сил. Если парням хватит сил на весь чемпионат, они отлично проведут сезон. Но сейчас все зависит от тренера: как он подготовит команду. Пока все идет нормально», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

После пяти матчей «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда дома примет «Ростов». Игра пройдет 25 августа.

Источник: Metaratings.ru.
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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