Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил выступление железнодорожников на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Справилась ли команда с потерей лидеров? Еще как справилась! «Локомотив» выступает здорово. Молодые игроки показывают хороший футбол. Главное, чтоб у них хватило сил. Если парням хватит сил на весь чемпионат, они отлично проведут сезон. Но сейчас все зависит от тренера: как он подготовит команду. Пока все идет нормально», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

После пяти матчей «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда дома примет «Ростов». Игра пройдет 25 августа.