Джанашия считает, что в РПЛ нет нападающего, который мог бы уехать в Европу

Экс-форвард ряда российских клубов Заза Джанашия оценил уровень российских нападающих.

— Сейчас в РПЛ нет нападающего, который мог бы уехать в Европу. Ни в одной команде.

— Тюкавин тоже не проявит себя в Европе?

— Ему пока рано ехать в Европу. Он еще молодой. Если он сейчас уедет, то может потеряться. Сейчас нет еврокубков, мы не можем оценивать наших игроков на фоне футболистов из остальных чемпионатов. Там ведь совсем другой футбол, так что пока ему рано туда ехать, — сказал Джанашия Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ Тюкавин принял участие в 18 матчах, где забил семь голов и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне в 30 играх он отличился 15 раз и сделал десять результативных передач.