Джано Ананидзе навестил «Спартак» на сборе в ОАЭ

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе посетил команду, которая находится на сборе в ОАЭ.

22 января московский «Спартак» обыграл узбекистанский клуб АГМК в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.

Напомним, в конце апреля 2022 года грузинский полузащитник объявил о завершении карьеры. Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. С командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.