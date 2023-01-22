Джано Ананидзе навестил «Спартак» на сборе в ОАЭ

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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе посетил команду, которая находится на сборе в ОАЭ.
22 января московский «Спартак» обыграл узбекистанский клуб АГМК в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.
Напомним, в конце апреля 2022 года грузинский полузащитник объявил о завершении карьеры. Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. С командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования