Джефф Монсон: «Порекомендовал бы Роналду продолжить карьеру в России»

Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду будет заинтересован в продолжении карьеры в России.

«Криштиану Роналду — один из лучших футболистов в истории, а также очень популярный человек. В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант — Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России. Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», — сказал Монсон «РБ Спорт».

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.