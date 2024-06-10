«Дженоа» рассматривает кандидатуру Сперцяна

Как стало известно «СЭ», «Дженоа» начала предметное изучение кандидатуры 24-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Позиция, на которой выступает хавбек, является для команды из Генуи одной из приоритетных для усиления состава нынешним летом. При этом, по нашей информации, на данный момент представители итальянского клуба не обращались к руководству «быков» с официальным предложением по выкупу прав на Сперцяна.

24-летний полузащитник «Краснодара» в прошедшем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро. «Дженоа» в сезоне-2023/24 заняла 11-е место в Серии А.