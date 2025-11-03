Видео
Новости
Матчи
Премьер-лига (РПЛ).
Футбол
РПЛ
Футбол
РПЛ

3 ноября, 11:35

Джеррард вновь отказал «Спартаку»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Стивен Джеррард.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», английский тренер Стивен Джеррард снова отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак».

Представители московского клуба вернулись к кандидатуре бывшего капитана Ливерпуля, с чьими посредниками уже связывались в августе. Однако позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки.

Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025-го. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».

166

  • Bibliotekar

    Как-то унизительно и несолидно смотрится, с протянутой рукой по Европе в поиске тренера, получить второй отказ от одного человека, который, по тренерским меркам, мало чего достиг.

    07.11.2025

  • Lars Berger

    Кахигао - молодец.

    05.11.2025

  • Soliton Оренбург

    и вновь красафффчик, Стивен!!!

    04.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ничего, вода камень точит! :point_up:? Когда-нибудь и у него его отказюлки закончатся.

    04.11.2025

  • KuziakaPm

    Аж перекрестился левой пяткой. Лучше уж Станкович.

    04.11.2025

  • Автогол

    Вот тебя накрыло бедолага....

    04.11.2025

  • ФОКСИ

    Клубом имени раба-гея может руководить только такой же, т.е. Элтон Джон....

    03.11.2025

  • korkodil

    Просто основной задачей совета директоров является переложить ответственность, повесить всех собак на Станковича и зайти на 20й круг смены тренера, снимая с себя какую-либо ответственность (эта канитель позволяет лукойловским руководителям жить беззаботно уже 20 лет). Я бы понял еще смысл назначения неопытного иностранного тренера с "большим" именем под подписание сильных иностранцев, но ведь санкции, международная обстановка, отсутствие еврокубков, какой смысл?

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Джеррард и не знает об каком то якобы "предложение".

    03.11.2025

  • 555 555

    Это до какой степени надо не уважать себя,чтобы с одним и тем же предложением обращаться к человеку.

    03.11.2025

  • Garryman

    Смешно - это то, что Спартак ищет там, где не сможет найти...

    03.11.2025

  • konst976

    Руни вроде свободен..

    03.11.2025

  • puzo-75

    А самые густые и плотные туманы Джерард нашёл в Саудовской Аравии! )))

    03.11.2025

  • Garryman

    Еще вариант: - Ватсон! Собирайтесь! Очень интересное дело! Мы должны помочь этой бедной девушке!

    03.11.2025

  • Garryman

    Свежий воздух свободы вскружит ему голову? Как профессору Плейшнеру?

    03.11.2025

  • Автогол

    Понятно. Будем всех теперь иностранных бывших футболистов через Спартак прогонять? Пригласите Титова и Аленичева, хуже чем при Станковиче и Абаскале точно не будет

    03.11.2025

  • Garryman

    Есть же еще братский Китай! Слуцкого можно пригласить. Хотя сомневаюсь, что он братски согласится возвращаться...

    03.11.2025

  • Jean Paul

    Вот чё вы ходите вокруг да около, когда кандидат готовый рядом? Карпин через пару туров будет свободен

    03.11.2025

  • Garryman

    Джеррард даже не знал , КОМУ он отказал.)))

    03.11.2025

  • Garryman

    "На твоем месте должен был быть я!"

    03.11.2025

  • Garryman

    "Но умнице Фортуне, ей богу, не до вас, Когда на белом свете есть Гаскойн!"

    03.11.2025

  • Топотун

    Можешь ты сделаешь римминг Топе старым язычком ?

    03.11.2025

  • Garryman

    Сейчас надо приглашать либо серба, либо китайца, либо корейца. Северного. Выбор невелик. Оставляем Станковича.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого .. не отвлекайся

    03.11.2025

  • Garryman

    Как там у пародиста Иванова было: "...но простыни придется простирнуть"

    03.11.2025

  • Топотун

    Зато ты парням не отказываешь в ласке !

    03.11.2025

  • Топотун

    В Рутению едут только сербы да негры !

    03.11.2025

  • winvem

    Да разве тренер??? Везде увольняли без результата… Бредовая кандидатура

    03.11.2025

  • Garryman

    Как там в песне: "...когда на белом свете, когда на белом свете, когда на белом свете есть Гаскойн.."

    03.11.2025

  • Garryman

    Спартаку нужен Гаскойн! Он сможет достойно сменить Станковича!

    03.11.2025

  • alexb2025personal

    А ему никто и не предлагал во второй раз. В Спартак два раза не приглашают.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Джельтмен Джеррард не пожелал стать колхозником в Тушинском колхозчи. И как он посмел отказать стабильному середнячку РПЛ?

    03.11.2025

  • Топотун

    Ты раб. Не только копро.

    03.11.2025

  • Топотун

    Он имперец из Куниграда !

    03.11.2025

  • Diman_madridista

    Он оказался слишком разборчивым и брезгливым, и послал на все четыре буквы английского алфавита

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    Может он и тупой ! Но ПРЕСМЫКАНИЕ в нем явно заложены еще матерью и отцом , бабкой и дедом !! Ведь ВСЕ это передается по наследству , через ГЕНЫ !!

    03.11.2025

  • Денис

    Он, мне кажется, в 45 даже как игрок подошел бы Спартаку лучше чем некоторые игроки Спартака :rofl::rofl::rofl:

    03.11.2025

  • Dmytro

    Ну не любит человек медведей с балалайками...

    03.11.2025

  • Vorlod

    Смешно

    03.11.2025

  • Dmytro

    No comment

    03.11.2025

  • fell62

    лучше Егорке Титову )))

    03.11.2025

  • fell62

    Джеррард даже не знал , что отказал )))

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Джерард отошлёт её обратно.

    03.11.2025

  • Jean Paul

    Валера, Верим! (с) Ща Карпина уволят из Динамы, и вот оно щастье!

    03.11.2025

  • Беспилотник

    Фалькао к нам не поедет, епт

    03.11.2025

  • GeoMaS

    Отказал уже два раза: "Не хочу я в РПЛ". Вот такая вот зараза футболер из АПЛ.

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Судя по кандидатам, у Кахигао вкус самый дерьмовый за всю историю Спартака. Такое впечатление, что он невероятно далекий от футбола человек, которого назначили такие же далекие. Мне вспоминается старый мультик про англичанина мистера Хоппа, который смотрит в длиннный телескооп, видит море, видит лес, но совсем не видит он, что под носом у него.

    03.11.2025

  • Серж Арбузов

    Вот биляттт!!!! Теперь одна надежда на Джона Терри :rofl:

    03.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Помните анекдот - ...мой дед ослеп, а не о@уел!

    03.11.2025

  • knight templar

    Как он посмел? Неужели есть кто-то, кто с детства не топит за лукойловский ромбик и не мечтает порулить свинофермой.

    03.11.2025

  • wam

    Джерри как будто выиграл кучу титулов. Очередной цирк Спартака. Назначьте Андрея Тихонова и создайте условия для работы. И будет Спартаку счастье.

    03.11.2025

  • Топотун

    Газза будет хватать за яйца. Всех !

    03.11.2025

  • Топотун

    Извини, привет трилупа !

    03.11.2025

  • sdf_1

    Легко отказать, когда никто не предлагал

    03.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    золупа, ты почиму не здоровашься....превед, заглотун-дыряво очелло!

    03.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    СЭ, успокойся. Ну позорище же.

    03.11.2025

  • Soulles2

    В цветах "Спартака" нет черного ... или это не про них ?) Или про них тоже ?)))

    03.11.2025

  • Soulles2

    Ave Джеррард, умный человек.

    03.11.2025

  • Степочкин

    Вероятно помнит когда Ливерпуль обыграл Спартак 7-0 в 2017г. на Энфилде)). Джерард типичный англичанин, который любит свое туманное холодное от сырости и зеленого мха родовое поместье, а у нас они никогда не работали. Он готов возглавить какой-то там Валлийский клуб нежели топ клуб в России. Забудьте)).

    03.11.2025

  • Топотун

    Это Леша Порно Копро, он тупой.

    03.11.2025

  • Aleksandr Gorohov

    В спартак 2 раза не зовут... Или это другое?

    03.11.2025

  • Топотун

    Сосать, тетя-шлюха !

    03.11.2025

  • Олег 70

    в защиту небось планировали стивика?)))

    03.11.2025

  • Степочкин

    с языка снял... тоже об этом подумал, первое что пришло в голову))

    03.11.2025

  • Красно синий

    Вот просто интересно по каким заслугам они его выбирали? Потому что в красной футболке играл?

    03.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    дурак...где он еще такую неустойку нахаляву получит?

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    Когда то СПАРТАК считался НАРОДНОЙ командой ! Сейчас это ГНИЛЬЕ !! А сейчас он стал УБЕЖИЩЕМ для наркоторговцев и бандитов , как ПРОМЕС !! Которого МЫ всячески ПРЯТАЛИ от международного суда !! Какой же тренер станет УНИЧТОЖАТЬ свою карьеру побывав у нас в России ?

    03.11.2025

  • Andrei Shulga

    Хватит чушь нести! Или хайпуем? Тогда давайте Хосепа Гвардиолу или Карла Анчелотти

    03.11.2025

  • bishevcky

    No connect

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    Видно что не русский ! Я же написал по русски ! Какие каналы ! На ИВРИТЕ писать не могу !

    03.11.2025

  • bishevcky

    Зачем это саксу нужно?

    03.11.2025

  • Дима Питерский

    Кто же захочет в этом говне мараться?

    03.11.2025

  • bishevcky

    А на что рассчитывали в руководстве Спартака,делая такое предложение.Или они полагали , что Стиви такой же идиот, как они.

    03.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это было давно и неправда. (Мы все служили понемногу, когда-нибудь и где-нибудь)

    03.11.2025

  • Porco Rosso

    Ты какие-то особенные каналы, видимо, смотришь – Труху или Униан, похоже.

    03.11.2025

  • Rudrik31

    он замазан армейским прошлым!))

    03.11.2025

  • Porco Rosso

    Зачем ему летать через Станбул, если он в Москве будет жить? Ну ты тупой, херчик.

    03.11.2025

  • Djin Ignatov

    Но ведь мы считаем Великобританию нашим по моему врагом ! И по ВСЕМ каналам говорили что надо сбросить Атомную БОМБУ на Лондон !!! Хотя пол Лондона - наши алигархи и представители нашей власти !! Нам надо с Сербии и близ лежащих славянских стран приглашать , как это мы делали !! Станковичи , Слишкевичи , Ивичи и другие !! На худой конец можно пригласить из Зимбабве !! Неужели было не понятно что эти люди никогда не поедут в нашу страну !

    03.11.2025

  • mikeV

    Позор мне! Облажался, как СЭ :) Но я, в отличие от них, свои ошибки признаю!

    03.11.2025

  • spartsmen

    а ведь получилось бы. только нужно лямов 20 дать. но эти придурки лучше купят очередного ливая

    03.11.2025

  • Андрей Курносов

    Ещё этого полена не хватало. Своих таких же вагон. Весь шлак собирают по Европе

    03.11.2025

  • Адекватный спартач

    Зато галлюциногенные грибы вновь не отказали Аланазарову...

    03.11.2025

  • Berkut-7

    Как по мне , надо быть умственнотсталым, что вообще додуматься до того, чтобы в наши дни приглашать кого-то из Англии....какой ответ в Спартаке ожидали? "Да, конечно, только зубную щётку прихвачу".

    03.11.2025

  • Глупый

    еще есть Йоахим Лев

    03.11.2025

  • Глупый

    купите Клоппа

    03.11.2025

  • alexch

    Вот ведь какой.....

    03.11.2025

  • zg

    Взаимно!)

    03.11.2025

  • Dolphin75

    Макс и в третий раз позовёт. Ему не сложно)

    03.11.2025

  • zg

    Да ну,я не заморачиваюсь,у нас нет тренера и нет команды,чего тут ожидать?!

    03.11.2025

  • uktechservis

    А как же : В Спартак два раза не зовут?

    03.11.2025

  • Dolphin75

    Глазго Рейнджерс - 35 место в рейтинге клубов УЕФА. Спартак - 141 место.

    03.11.2025

  • Байба Бендика

    Валера или Стас - вот основные кандидаты.....

    03.11.2025

  • zg

    Ну и с победой вас,все по делу без вопросов!

    03.11.2025

  • zg

    )))Всегда рад видеть!

    03.11.2025

  • Робат

    Очкует!

    03.11.2025

  • дожили,блин! гл. тренера найти не могут! В ЛУКОЙЛЕ,что? только иноземцев подавай? англосакс в РОССИЮ не поедет ни при каких условиях. сейчас не поедет-ситуация не позволяет

    03.11.2025

  • ValeraK

    Дрогба!)

    03.11.2025

  • Jean4

    Чемпион Шотландии с кем? В чемпионате, где 2 команды разыгрывают титул. Тот же Станкович, только в профиль.

    03.11.2025

  • За спорт!

    Миру мир!

    03.11.2025

  • Dolphin75

    Чемпион Шотландии. Но он и сам не поедет биографию себе портить Просто у нашей Аллочки бурная фантазия))

    03.11.2025

  • Jean4

    Очередного клоуна хотели привезти? Чего он добился как тренер то? Ничего!

    03.11.2025

  • Ратель

    Совсем наивные. Ладно б там скотта или айриша, так ведь коренной наглосакс. Такие бы и до 22го к нам не очень бы пошли, если только чудик какой, типа Стила, который в менеджеры играл, тренировал Реймс, Ланс и что-то там ещё во Франции. Опять же, сколько он обвыкать будет, год-два? Это Спартак, нет тут у него столько времени, не дадут. Если менять по ходу этого сезона, то на этот же сезон задача - выше 6го, т.е., текущего, на второй - тройка, на третий не ниже двойки и финала чашки. Не говорю, что это реально, но это Спартак, там других целей не ставят.

    03.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лукойл, не будьте идиотами, срочно покупайте билет в Китай и бросайтесь в ноги к сенсею Леониду Викторовичу Слуцкому, который уже познал и дзен, и кунг-фу, а также похудел и приобрёл драгоценный опыт работы с людьми, не говорящими по русски (коих сейчас большинство в Спартаке). Так победим!

    03.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    У ЦСКА был Газаев, у Спартака Романцев локо Семин, сейчас к сожалению таких нет вот и буксуют команды ну плюс нет админресурсов

    03.11.2025

  • Андрейка Брянск

    зажрался Джеррард.

    03.11.2025

  • Gordon

    Каждую неделю надо спрашивать. А то мало ли. Ну а так-то в "свободном мире" никто из более-менее заметных людей в Россию сейчас не поедет, это ежу понятно. В "свободном мире" потом заклеймят и карьера будет закончен.

    03.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Честно не понимаю всех тех кто здесь смеётся интересно Кому бы он не отказал у нас лиге приколов на то что Спартак ищет нормального тренера это нормальная ситуация многие наши команды ищут своих тренеров которых К сожалению тяжело найти

    03.11.2025

  • zg

    Друже,да что ж ты все удаляешься?!Пофиг на этих гоблинов!Заходи лучше на комменты к матчам!Ты человек хороший,пригодишься!)

    03.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    а кому они в лиге приколов не откажут, то что Спартак ишет норм тренера смешного нет ничего

    03.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ты от казала ------ Казал авторитетный товарищ?

    03.11.2025

  • Dolphin75

    Но попытка засчитана)

    03.11.2025

  • gan75

    "Ты отказала мне два раза, не хочу сказала ты...":grin:

    03.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Стив хорош))) Что ни день , то потеха над тушинскими :joy::joy::joy:

    03.11.2025

  • DemolisherAjax

    Эксклюзивная инфа,скоро на сайте "СЭ" - Спартаку отказали так же - Гвардиола,Алонсо,Компани и Тухель :)

    03.11.2025

  • инок

    Поражаюсь работе Спартака. Как можно в такое время приглашать англичанина. Понятное дело, что он не поедет в Россию, его просто сожрет местная пресса, только и всего.((

    03.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Руни позовите, он не откажет. Ну или Гаскойна...

    03.11.2025

  • wam

    Теперь Терри позовите. А вдруг!

    03.11.2025

  • rake

    к лэмпарду обратитесь

    03.11.2025

  • Millwall82

    зовите Легенду Спартака Джона Терри, тот сразу приедет. Мостовой таких уважает.

    03.11.2025

  • Dolphin75

    - Hi, Steven. This is Max. Let's discuss the possibility of managing Spartak. - Whаt the hell is Max? - Allanazarov. - Blahblah, what?

    03.11.2025

  • AZ

    Только от очень большогоума можно было подумать, что в нынешних тусловиях он согласится)))

    03.11.2025

  • Valekka

    Зря! Было бы "по согласию",а не "изнасилование"!!!:)))

    03.11.2025

  • rustov

    Не думаю, что это существенно. Московское Динамо тренеровали Бесков, Романцев, сейчас - Карпин. Мне кажется, это для нас - болельщиков важно

    03.11.2025

  • sergey stepanov

    Он их посылает, а они опять, упрямство достойное ослов, а потом ещё хотят, чтобы в поросятнике всё наладилось и чёрная карма ушла! "Колхоз 20 лет без урожая" с одним купленным у Мутко за проценты от кредита, всё так же блуждает по граблям!

    03.11.2025

  • Valekka

    Пора СЭ на передовицу вывесить табло,на котором указывать дату,время и имя отказников!!! На Первом канале новости должны начинаться с этого,президента и Министра ИД с утра информировать-народ должен знать о"народном Лукойле" всё!

    03.11.2025

  • Niko McCowrey

    Я тоже отказал Спартаку. И Тоттенхему.

    03.11.2025

  • Pol Pol

    Они ж дятлы, они как всегда, не с того начинают .... Помните кино Рязанова, про итальяшек в России, где они за кладом гонялись ? Пол Питера перекопали, там до сих пор, .... с последствиями рабираются ! Антонио Ломаццо и так далее ... Адриано Ды Миронов .... и прочие. Там ведь как было тонко сделано, что б Анрюшку привлечь ? - Андрюша, хочешь заработать миллион ? - ДААААА !!! Вот и надо было, Стивену Половичу, тоже соотвествующие предложение сделать ... - "Стивик, а хош в Кремле пожить ? - И пропуск ... дадим ! - А нет ?" Человека надо ... заинтересовааать, тупые ваши головы ! А вы ему ... Надо Спартак поднимать ! А он и знать не знает, что это такое ! Ясно что ... отказал !

    03.11.2025

  • Blind.Piew

    И даже тут СЭ облажался... Алекс Фергюсон - шотландский тренер.

    03.11.2025

  • J. P.

    Тоже вариант :wink:

    03.11.2025

  • Porco Rosso

    Аналазарову этой ночью снились красочные и реалистичные сны.

    03.11.2025

  • Pol Pol

    А зачем он Спартаку ? Не ну вы спртосите себя, с какой целю он хотят завладеть столь значимой частицой, истории Ливерпуля ? А Стиви Джи это ... офигенный отрезок, просто бесподобный ! Он что, успел уже проявить какие то тренерские чудо успехи ? Я ничего такого не слышал, вроди как .... тогда зачем ? О чём ваще, думают эти люди, делая такие предложения, абы кому ? Что б парень пёрся судой, за тридевять земель и начинал вникать во всю эту кашу ? А потом тот же Аллазаразов напишет статью, как Джерику тут так прям понравилось, что просто спасу нет ... и как он уже грезит, получить гражданство, так что ль ? И как он русскай уже выучил и чешит лучше всех .... во всём Тушино ! Стало быть ... не тренер им вовси нужен, а лицо для спекуляций ! Был бы нужен тренер .... никогда бы этот буйвол, у них бы не работал !

    03.11.2025

  • Иван

    Зарема с лица алназарова слезла и его осенила фантазия про Джеррарда

    03.11.2025

  • shpasic

    а каких цветов исторически был Бесков?

    03.11.2025

  • shpasic

    а какие успехи у Джеррарда в качестве тренера, чтобы за ним гоняться?

    03.11.2025

  • m_16

    Федотов, Игнашевич и Кержаков - не тех цветов исторически.

    03.11.2025

  • Топотун

    Иди в Гей-Хаус, там тебе дадут, правда за деньги !

    03.11.2025

  • инок

    Джеррард, Гарсия, Ивич, Риера... Спартак видимо из ямы не собирается выбираться.

    03.11.2025

  • serZheo

    Совсем долбанулись в Лукойле. Зачем этот сакс нужен?

    03.11.2025

  • Топотун

    Рейс прямой есть Лондон - Моська ? Вата, он че, мудак, через Стамбул летать ??

    03.11.2025

  • Nazarov Zakhar

    объяснили бы,что спартак давно не русская а азербайджанская команда а у них почти демократия)))

    03.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Глупцы какие в руководстве Спартака . На карту переведите ему сумму сначала достойную , чтоб он обратил внимание на вас . Всему учить надо

    03.11.2025

  • rustov

    такое ощущение, что для Спартака ищут очередного распиаренного, без разницы, какой он тренер. Нашел же ЦСКА Челестини, о котором, думаю, многие понятия не имели (но не будем спешить, посмотрим, как Челестини выведит команду после зимной паузы).

    03.11.2025

  • МАО

    Игнашевич в целом норм. Остальные - под вопросом.

    03.11.2025

  • МАО

    Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты вот такая ведь зараза тренер ты моей мечты.

    03.11.2025

  • rustov

    Интересно, чем же неприемлемы, например, Федотов, Игнашевич, Юран, Кержаков?

    03.11.2025

  • Nafanail46

    Он отказал не Спратаку, а РФС.

    03.11.2025

  • Вован Вованыч

    Тогда уж Лэмпарда ))

    03.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Алла Назарова всё. Фантазия иссякла. По второму круга пошла одно и то же молоть.

    03.11.2025

  • mikeV

    Легко! "Как стало известно «СЭ», английский тренер Алекс Фергюсон отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак»."

    03.11.2025

  • mikeV

    Огласите, пожалуйста, весь список! (с)

    03.11.2025

  • spartsmen

    Руководство лукойла не хочет казаться придурками. Оно ими является. Скоро у них будут какие же убытки, как у газпрёма. Автомобили - в стойло...

    03.11.2025

  • andrei.konyah

    Давайте Фергюсона!

    03.11.2025

  • J. P.

    Звоните Терри. Тем более он за нас играл. Почти... :blush::upside_down::wink:

    03.11.2025

  • Семён Фадеич

    Через недельку ещё раз спросите. И напишите нам обязательно.

    03.11.2025

  • zg

    Какая дичь....А как там бомжи Петрович и Василий?Тоже опять отказали?!

    03.11.2025

    Стивен Джеррард
    ФК Спартак (Москва)
