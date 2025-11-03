Джеррард вновь отказал «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», английский тренер Стивен Джеррард снова отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак». Представители московского клуба вернулись к кандидатуре бывшего капитана Ливерпуля, с чьими посредниками уже связывались в августе. Однако позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки. Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025-го. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».

Bibliotekar Как-то унизительно и несолидно смотрится, с протянутой рукой по Европе в поиске тренера, получить второй отказ от одного человека, который, по тренерским меркам, мало чего достиг. 07.11.2025

Lars Berger Кахигао - молодец. 05.11.2025

Soliton Оренбург и вновь красафффчик, Стивен!!! 04.11.2025

Береги руку, Сеня! Ничего, вода камень точит! :point_up:? Когда-нибудь и у него его отказюлки закончатся. 04.11.2025

KuziakaPm Аж перекрестился левой пяткой. Лучше уж Станкович. 04.11.2025

Автогол Вот тебя накрыло бедолага.... 04.11.2025

ФОКСИ Клубом имени раба-гея может руководить только такой же, т.е. Элтон Джон.... 03.11.2025

korkodil Просто основной задачей совета директоров является переложить ответственность, повесить всех собак на Станковича и зайти на 20й круг смены тренера, снимая с себя какую-либо ответственность (эта канитель позволяет лукойловским руководителям жить беззаботно уже 20 лет). Я бы понял еще смысл назначения неопытного иностранного тренера с "большим" именем под подписание сильных иностранцев, но ведь санкции, международная обстановка, отсутствие еврокубков, какой смысл? 03.11.2025

Saiga-спринтер Джеррард и не знает об каком то якобы "предложение". 03.11.2025

555 555 Это до какой степени надо не уважать себя,чтобы с одним и тем же предложением обращаться к человеку. 03.11.2025

Garryman Смешно - это то, что Спартак ищет там, где не сможет найти... 03.11.2025

konst976 Руни вроде свободен.. 03.11.2025

puzo-75 А самые густые и плотные туманы Джерард нашёл в Саудовской Аравии! ))) 03.11.2025

Garryman Еще вариант: - Ватсон! Собирайтесь! Очень интересное дело! Мы должны помочь этой бедной девушке! 03.11.2025

Garryman Свежий воздух свободы вскружит ему голову? Как профессору Плейшнеру? 03.11.2025

Автогол Понятно. Будем всех теперь иностранных бывших футболистов через Спартак прогонять? Пригласите Титова и Аленичева, хуже чем при Станковиче и Абаскале точно не будет 03.11.2025

Garryman Есть же еще братский Китай! Слуцкого можно пригласить. Хотя сомневаюсь, что он братски согласится возвращаться... 03.11.2025

Jean Paul Вот чё вы ходите вокруг да около, когда кандидат готовый рядом? Карпин через пару туров будет свободен 03.11.2025

Garryman Джеррард даже не знал , КОМУ он отказал.))) 03.11.2025

Garryman "На твоем месте должен был быть я!" 03.11.2025

Garryman "Но умнице Фортуне, ей богу, не до вас, Когда на белом свете есть Гаскойн!" 03.11.2025

Топотун Можешь ты сделаешь римминг Топе старым язычком ? 03.11.2025

Garryman Сейчас надо приглашать либо серба, либо китайца, либо корейца. Северного. Выбор невелик. Оставляем Станковича. 03.11.2025

Saiga-спринтер Олизывай свой на пол-шестого .. не отвлекайся 03.11.2025

Garryman Как там у пародиста Иванова было: "...но простыни придется простирнуть" 03.11.2025

Топотун Зато ты парням не отказываешь в ласке ! 03.11.2025

Топотун В Рутению едут только сербы да негры ! 03.11.2025

winvem Да разве тренер??? Везде увольняли без результата… Бредовая кандидатура 03.11.2025

Garryman Как там в песне: "...когда на белом свете, когда на белом свете, когда на белом свете есть Гаскойн.." 03.11.2025

Garryman Спартаку нужен Гаскойн! Он сможет достойно сменить Станковича! 03.11.2025

alexb2025personal А ему никто и не предлагал во второй раз. В Спартак два раза не приглашают. 03.11.2025

Saiga-спринтер Джельтмен Джеррард не пожелал стать колхозником в Тушинском колхозчи. И как он посмел отказать стабильному середнячку РПЛ? 03.11.2025

Топотун Ты раб. Не только копро. 03.11.2025

Топотун Он имперец из Куниграда ! 03.11.2025

Diman_madridista Он оказался слишком разборчивым и брезгливым, и послал на все четыре буквы английского алфавита 03.11.2025

Djin Ignatov Может он и тупой ! Но ПРЕСМЫКАНИЕ в нем явно заложены еще матерью и отцом , бабкой и дедом !! Ведь ВСЕ это передается по наследству , через ГЕНЫ !! 03.11.2025

Денис Он, мне кажется, в 45 даже как игрок подошел бы Спартаку лучше чем некоторые игроки Спартака :rofl::rofl::rofl: 03.11.2025

Dmytro Ну не любит человек медведей с балалайками... 03.11.2025

Vorlod Смешно 03.11.2025

Dmytro No comment 03.11.2025

fell62 лучше Егорке Титову ))) 03.11.2025

fell62 Джеррард даже не знал , что отказал ))) 03.11.2025

Фирсыч Джерард отошлёт её обратно. 03.11.2025

Jean Paul Валера, Верим! (с) Ща Карпина уволят из Динамы, и вот оно щастье! 03.11.2025

Беспилотник Фалькао к нам не поедет, епт 03.11.2025

GeoMaS Отказал уже два раза: "Не хочу я в РПЛ". Вот такая вот зараза футболер из АПЛ. 03.11.2025

Кариока_двойка. Судя по кандидатам, у Кахигао вкус самый дерьмовый за всю историю Спартака. Такое впечатление, что он невероятно далекий от футбола человек, которого назначили такие же далекие. Мне вспоминается старый мультик про англичанина мистера Хоппа, который смотрит в длиннный телескооп, видит море, видит лес, но совсем не видит он, что под носом у него. 03.11.2025

Серж Арбузов Вот биляттт!!!! Теперь одна надежда на Джона Терри :rofl: 03.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Помните анекдот - ...мой дед ослеп, а не о@уел! 03.11.2025

knight templar Как он посмел? Неужели есть кто-то, кто с детства не топит за лукойловский ромбик и не мечтает порулить свинофермой. 03.11.2025

wam Джерри как будто выиграл кучу титулов. Очередной цирк Спартака. Назначьте Андрея Тихонова и создайте условия для работы. И будет Спартаку счастье. 03.11.2025

Топотун Газза будет хватать за яйца. Всех ! 03.11.2025

Топотун Извини, привет трилупа ! 03.11.2025

sdf_1 Легко отказать, когда никто не предлагал 03.11.2025

Исаев-Штирлиц золупа, ты почиму не здоровашься....превед, заглотун-дыряво очелло! 03.11.2025

ЧикиБегиристайн СЭ, успокойся. Ну позорище же. 03.11.2025

Soulles2 В цветах "Спартака" нет черного ... или это не про них ?) Или про них тоже ?))) 03.11.2025

Soulles2 Ave Джеррард, умный человек. 03.11.2025

Степочкин Вероятно помнит когда Ливерпуль обыграл Спартак 7-0 в 2017г. на Энфилде)). Джерард типичный англичанин, который любит свое туманное холодное от сырости и зеленого мха родовое поместье, а у нас они никогда не работали. Он готов возглавить какой-то там Валлийский клуб нежели топ клуб в России. Забудьте)). 03.11.2025

Топотун Это Леша Порно Копро, он тупой. 03.11.2025

Aleksandr Gorohov В спартак 2 раза не зовут... Или это другое? 03.11.2025

Топотун Сосать, тетя-шлюха ! 03.11.2025

Олег 70 в защиту небось планировали стивика?))) 03.11.2025

Степочкин с языка снял... тоже об этом подумал, первое что пришло в голову)) 03.11.2025

Красно синий Вот просто интересно по каким заслугам они его выбирали? Потому что в красной футболке играл? 03.11.2025

Исаев-Штирлиц дурак...где он еще такую неустойку нахаляву получит? 03.11.2025

Djin Ignatov Когда то СПАРТАК считался НАРОДНОЙ командой ! Сейчас это ГНИЛЬЕ !! А сейчас он стал УБЕЖИЩЕМ для наркоторговцев и бандитов , как ПРОМЕС !! Которого МЫ всячески ПРЯТАЛИ от международного суда !! Какой же тренер станет УНИЧТОЖАТЬ свою карьеру побывав у нас в России ? 03.11.2025

Andrei Shulga Хватит чушь нести! Или хайпуем? Тогда давайте Хосепа Гвардиолу или Карла Анчелотти 03.11.2025

bishevcky No connect 03.11.2025

Djin Ignatov Видно что не русский ! Я же написал по русски ! Какие каналы ! На ИВРИТЕ писать не могу ! 03.11.2025

bishevcky Зачем это саксу нужно? 03.11.2025

Дима Питерский Кто же захочет в этом говне мараться? 03.11.2025

bishevcky А на что рассчитывали в руководстве Спартака,делая такое предложение.Или они полагали , что Стиви такой же идиот, как они. 03.11.2025

Adiоs Amigos R Это было давно и неправда. (Мы все служили понемногу, когда-нибудь и где-нибудь) 03.11.2025

Porco Rosso Ты какие-то особенные каналы, видимо, смотришь – Труху или Униан, похоже. 03.11.2025

Rudrik31 он замазан армейским прошлым!)) 03.11.2025

Porco Rosso Зачем ему летать через Станбул, если он в Москве будет жить? Ну ты тупой, херчик. 03.11.2025

Djin Ignatov Но ведь мы считаем Великобританию нашим по моему врагом ! И по ВСЕМ каналам говорили что надо сбросить Атомную БОМБУ на Лондон !!! Хотя пол Лондона - наши алигархи и представители нашей власти !! Нам надо с Сербии и близ лежащих славянских стран приглашать , как это мы делали !! Станковичи , Слишкевичи , Ивичи и другие !! На худой конец можно пригласить из Зимбабве !! Неужели было не понятно что эти люди никогда не поедут в нашу страну ! 03.11.2025

mikeV Позор мне! Облажался, как СЭ :) Но я, в отличие от них, свои ошибки признаю! 03.11.2025

spartsmen а ведь получилось бы. только нужно лямов 20 дать. но эти придурки лучше купят очередного ливая 03.11.2025

Андрей Курносов Ещё этого полена не хватало. Своих таких же вагон. Весь шлак собирают по Европе 03.11.2025

Адекватный спартач Зато галлюциногенные грибы вновь не отказали Аланазарову... 03.11.2025

Berkut-7 Как по мне , надо быть умственнотсталым, что вообще додуматься до того, чтобы в наши дни приглашать кого-то из Англии....какой ответ в Спартаке ожидали? "Да, конечно, только зубную щётку прихвачу". 03.11.2025

Глупый еще есть Йоахим Лев 03.11.2025

Глупый купите Клоппа 03.11.2025

alexch Вот ведь какой..... 03.11.2025

zg Взаимно!) 03.11.2025

Dolphin75 Макс и в третий раз позовёт. Ему не сложно) 03.11.2025

zg Да ну,я не заморачиваюсь,у нас нет тренера и нет команды,чего тут ожидать?! 03.11.2025

uktechservis А как же : В Спартак два раза не зовут? 03.11.2025

Dolphin75 Глазго Рейнджерс - 35 место в рейтинге клубов УЕФА. Спартак - 141 место. 03.11.2025

Байба Бендика Валера или Стас - вот основные кандидаты..... 03.11.2025

zg Ну и с победой вас,все по делу без вопросов! 03.11.2025

zg )))Всегда рад видеть! 03.11.2025

Робат Очкует! 03.11.2025

дожили,блин! гл. тренера найти не могут! В ЛУКОЙЛЕ,что? только иноземцев подавай? англосакс в РОССИЮ не поедет ни при каких условиях. сейчас не поедет-ситуация не позволяет 03.11.2025

ValeraK Дрогба!) 03.11.2025

Jean4 Чемпион Шотландии с кем? В чемпионате, где 2 команды разыгрывают титул. Тот же Станкович, только в профиль. 03.11.2025

За спорт! Миру мир! 03.11.2025

Dolphin75 Чемпион Шотландии. Но он и сам не поедет биографию себе портить Просто у нашей Аллочки бурная фантазия)) 03.11.2025

Jean4 Очередного клоуна хотели привезти? Чего он добился как тренер то? Ничего! 03.11.2025

Ратель Совсем наивные. Ладно б там скотта или айриша, так ведь коренной наглосакс. Такие бы и до 22го к нам не очень бы пошли, если только чудик какой, типа Стила, который в менеджеры играл, тренировал Реймс, Ланс и что-то там ещё во Франции. Опять же, сколько он обвыкать будет, год-два? Это Спартак, нет тут у него столько времени, не дадут. Если менять по ходу этого сезона, то на этот же сезон задача - выше 6го, т.е., текущего, на второй - тройка, на третий не ниже двойки и финала чашки. Не говорю, что это реально, но это Спартак, там других целей не ставят. 03.11.2025

Adiоs Amigos R Лукойл, не будьте идиотами, срочно покупайте билет в Китай и бросайтесь в ноги к сенсею Леониду Викторовичу Слуцкому, который уже познал и дзен, и кунг-фу, а также похудел и приобрёл драгоценный опыт работы с людьми, не говорящими по русски (коих сейчас большинство в Спартаке). Так победим! 03.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович У ЦСКА был Газаев, у Спартака Романцев локо Семин, сейчас к сожалению таких нет вот и буксуют команды ну плюс нет админресурсов 03.11.2025

Андрейка Брянск зажрался Джеррард. 03.11.2025

Gordon Каждую неделю надо спрашивать. А то мало ли. Ну а так-то в "свободном мире" никто из более-менее заметных людей в Россию сейчас не поедет, это ежу понятно. В "свободном мире" потом заклеймят и карьера будет закончен. 03.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович Честно не понимаю всех тех кто здесь смеётся интересно Кому бы он не отказал у нас лиге приколов на то что Спартак ищет нормального тренера это нормальная ситуация многие наши команды ищут своих тренеров которых К сожалению тяжело найти 03.11.2025

zg Друже,да что ж ты все удаляешься?!Пофиг на этих гоблинов!Заходи лучше на комменты к матчам!Ты человек хороший,пригодишься!) 03.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович а кому они в лиге приколов не откажут, то что Спартак ишет норм тренера смешного нет ничего 03.11.2025

Adiоs Amigos R Ты от казала ------ Казал авторитетный товарищ? 03.11.2025

Dolphin75 Но попытка засчитана) 03.11.2025

gan75 "Ты отказала мне два раза, не хочу сказала ты...":grin: 03.11.2025

Охотник на свинорылых Стив хорош))) Что ни день , то потеха над тушинскими :joy::joy::joy: 03.11.2025

DemolisherAjax Эксклюзивная инфа,скоро на сайте "СЭ" - Спартаку отказали так же - Гвардиола,Алонсо,Компани и Тухель :) 03.11.2025

инок Поражаюсь работе Спартака. Как можно в такое время приглашать англичанина. Понятное дело, что он не поедет в Россию, его просто сожрет местная пресса, только и всего.(( 03.11.2025

Adiоs Amigos R Руни позовите, он не откажет. Ну или Гаскойна... 03.11.2025

wam Теперь Терри позовите. А вдруг! 03.11.2025

rake к лэмпарду обратитесь 03.11.2025

Millwall82 зовите Легенду Спартака Джона Терри, тот сразу приедет. Мостовой таких уважает. 03.11.2025

Dolphin75 - Hi, Steven. This is Max. Let's discuss the possibility of managing Spartak. - Whаt the hell is Max? - Allanazarov. - Blahblah, what? 03.11.2025

AZ Только от очень большогоума можно было подумать, что в нынешних тусловиях он согласится))) 03.11.2025

Valekka Зря! Было бы "по согласию",а не "изнасилование"!!!:))) 03.11.2025

rustov Не думаю, что это существенно. Московское Динамо тренеровали Бесков, Романцев, сейчас - Карпин. Мне кажется, это для нас - болельщиков важно 03.11.2025

sergey stepanov Он их посылает, а они опять, упрямство достойное ослов, а потом ещё хотят, чтобы в поросятнике всё наладилось и чёрная карма ушла! "Колхоз 20 лет без урожая" с одним купленным у Мутко за проценты от кредита, всё так же блуждает по граблям! 03.11.2025

Valekka Пора СЭ на передовицу вывесить табло,на котором указывать дату,время и имя отказников!!! На Первом канале новости должны начинаться с этого,президента и Министра ИД с утра информировать-народ должен знать о"народном Лукойле" всё! 03.11.2025

Niko McCowrey Я тоже отказал Спартаку. И Тоттенхему. 03.11.2025

Pol Pol Они ж дятлы, они как всегда, не с того начинают .... Помните кино Рязанова, про итальяшек в России, где они за кладом гонялись ? Пол Питера перекопали, там до сих пор, .... с последствиями рабираются ! Антонио Ломаццо и так далее ... Адриано Ды Миронов .... и прочие. Там ведь как было тонко сделано, что б Анрюшку привлечь ? - Андрюша, хочешь заработать миллион ? - ДААААА !!! Вот и надо было, Стивену Половичу, тоже соотвествующие предложение сделать ... - "Стивик, а хош в Кремле пожить ? - И пропуск ... дадим ! - А нет ?" Человека надо ... заинтересовааать, тупые ваши головы ! А вы ему ... Надо Спартак поднимать ! А он и знать не знает, что это такое ! Ясно что ... отказал ! 03.11.2025

Blind.Piew И даже тут СЭ облажался... Алекс Фергюсон - шотландский тренер. 03.11.2025

J. P. Тоже вариант :wink: 03.11.2025

Porco Rosso Аналазарову этой ночью снились красочные и реалистичные сны. 03.11.2025

Pol Pol А зачем он Спартаку ? Не ну вы спртосите себя, с какой целю он хотят завладеть столь значимой частицой, истории Ливерпуля ? А Стиви Джи это ... офигенный отрезок, просто бесподобный ! Он что, успел уже проявить какие то тренерские чудо успехи ? Я ничего такого не слышал, вроди как .... тогда зачем ? О чём ваще, думают эти люди, делая такие предложения, абы кому ? Что б парень пёрся судой, за тридевять земель и начинал вникать во всю эту кашу ? А потом тот же Аллазаразов напишет статью, как Джерику тут так прям понравилось, что просто спасу нет ... и как он уже грезит, получить гражданство, так что ль ? И как он русскай уже выучил и чешит лучше всех .... во всём Тушино ! Стало быть ... не тренер им вовси нужен, а лицо для спекуляций ! Был бы нужен тренер .... никогда бы этот буйвол, у них бы не работал ! 03.11.2025

Иван Зарема с лица алназарова слезла и его осенила фантазия про Джеррарда 03.11.2025

shpasic а каких цветов исторически был Бесков? 03.11.2025

shpasic а какие успехи у Джеррарда в качестве тренера, чтобы за ним гоняться? 03.11.2025

m_16 Федотов, Игнашевич и Кержаков - не тех цветов исторически. 03.11.2025

Топотун Иди в Гей-Хаус, там тебе дадут, правда за деньги ! 03.11.2025

инок Джеррард, Гарсия, Ивич, Риера... Спартак видимо из ямы не собирается выбираться. 03.11.2025

serZheo Совсем долбанулись в Лукойле. Зачем этот сакс нужен? 03.11.2025

Топотун Рейс прямой есть Лондон - Моська ? Вата, он че, мудак, через Стамбул летать ?? 03.11.2025

Nazarov Zakhar объяснили бы,что спартак давно не русская а азербайджанская команда а у них почти демократия))) 03.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Глупцы какие в руководстве Спартака . На карту переведите ему сумму сначала достойную , чтоб он обратил внимание на вас . Всему учить надо 03.11.2025

rustov такое ощущение, что для Спартака ищут очередного распиаренного, без разницы, какой он тренер. Нашел же ЦСКА Челестини, о котором, думаю, многие понятия не имели (но не будем спешить, посмотрим, как Челестини выведит команду после зимной паузы). 03.11.2025

МАО Игнашевич в целом норм. Остальные - под вопросом. 03.11.2025

МАО Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты вот такая ведь зараза тренер ты моей мечты. 03.11.2025

rustov Интересно, чем же неприемлемы, например, Федотов, Игнашевич, Юран, Кержаков? 03.11.2025

Nafanail46 Он отказал не Спратаку, а РФС. 03.11.2025

Вован Вованыч Тогда уж Лэмпарда )) 03.11.2025

Симон Вирсаладзе Алла Назарова всё. Фантазия иссякла. По второму круга пошла одно и то же молоть. 03.11.2025

mikeV Легко! "Как стало известно «СЭ», английский тренер Алекс Фергюсон отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак»." 03.11.2025

mikeV Огласите, пожалуйста, весь список! (с) 03.11.2025

spartsmen Руководство лукойла не хочет казаться придурками. Оно ими является. Скоро у них будут какие же убытки, как у газпрёма. Автомобили - в стойло... 03.11.2025

andrei.konyah Давайте Фергюсона! 03.11.2025

J. P. Звоните Терри. Тем более он за нас играл. Почти... :blush::upside_down::wink: 03.11.2025

Семён Фадеич Через недельку ещё раз спросите. И напишите нам обязательно. 03.11.2025