Джеррард вновь отказал «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», английский тренер Стивен Джеррард снова отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак».
Представители московского клуба вернулись к кандидатуре бывшего капитана Ливерпуля, с чьими посредниками уже связывались в августе. Однако позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки.
Последним местом работы 45-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025-го. Также Джеррард до этого тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и молодежку «Ливерпуля».
Bibliotekar
Как-то унизительно и несолидно смотрится, с протянутой рукой по Европе в поиске тренера, получить второй отказ от одного человека, который, по тренерским меркам, мало чего достиг.
07.11.2025
Lars Berger
Кахигао - молодец.
05.11.2025
Soliton Оренбург
и вновь красафффчик, Стивен!!!
04.11.2025
Береги руку, Сеня!
Ничего, вода камень точит! :point_up:? Когда-нибудь и у него его отказюлки закончатся.
04.11.2025
KuziakaPm
Аж перекрестился левой пяткой. Лучше уж Станкович.
04.11.2025
Автогол
Вот тебя накрыло бедолага....
04.11.2025
ФОКСИ
Клубом имени раба-гея может руководить только такой же, т.е. Элтон Джон....
03.11.2025
korkodil
Просто основной задачей совета директоров является переложить ответственность, повесить всех собак на Станковича и зайти на 20й круг смены тренера, снимая с себя какую-либо ответственность (эта канитель позволяет лукойловским руководителям жить беззаботно уже 20 лет). Я бы понял еще смысл назначения неопытного иностранного тренера с "большим" именем под подписание сильных иностранцев, но ведь санкции, международная обстановка, отсутствие еврокубков, какой смысл?
03.11.2025
Saiga-спринтер
Джеррард и не знает об каком то якобы "предложение".
03.11.2025
555 555
Это до какой степени надо не уважать себя,чтобы с одним и тем же предложением обращаться к человеку.
03.11.2025
Garryman
Смешно - это то, что Спартак ищет там, где не сможет найти...
03.11.2025
konst976
Руни вроде свободен..
03.11.2025
puzo-75
А самые густые и плотные туманы Джерард нашёл в Саудовской Аравии! )))
03.11.2025
Garryman
Еще вариант: - Ватсон! Собирайтесь! Очень интересное дело! Мы должны помочь этой бедной девушке!
03.11.2025
Garryman
Свежий воздух свободы вскружит ему голову? Как профессору Плейшнеру?
03.11.2025
Автогол
Понятно. Будем всех теперь иностранных бывших футболистов через Спартак прогонять? Пригласите Титова и Аленичева, хуже чем при Станковиче и Абаскале точно не будет
03.11.2025
Garryman
Есть же еще братский Китай! Слуцкого можно пригласить. Хотя сомневаюсь, что он братски согласится возвращаться...
03.11.2025
Jean Paul
Вот чё вы ходите вокруг да около, когда кандидат готовый рядом? Карпин через пару туров будет свободен
03.11.2025
Garryman
Джеррард даже не знал , КОМУ он отказал.)))
03.11.2025
Garryman
"На твоем месте должен был быть я!"
03.11.2025
Garryman
"Но умнице Фортуне, ей богу, не до вас, Когда на белом свете есть Гаскойн!"
03.11.2025
Топотун
Можешь ты сделаешь римминг Топе старым язычком ?
03.11.2025
Garryman
Сейчас надо приглашать либо серба, либо китайца, либо корейца. Северного. Выбор невелик. Оставляем Станковича.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Олизывай свой на пол-шестого .. не отвлекайся
03.11.2025
Garryman
Как там у пародиста Иванова было: "...но простыни придется простирнуть"
03.11.2025
Топотун
Зато ты парням не отказываешь в ласке !
03.11.2025
Топотун
В Рутению едут только сербы да негры !
03.11.2025
winvem
Да разве тренер??? Везде увольняли без результата… Бредовая кандидатура
03.11.2025
Garryman
Как там в песне: "...когда на белом свете, когда на белом свете, когда на белом свете есть Гаскойн.."
03.11.2025
Garryman
Спартаку нужен Гаскойн! Он сможет достойно сменить Станковича!
03.11.2025
alexb2025personal
А ему никто и не предлагал во второй раз. В Спартак два раза не приглашают.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Джельтмен Джеррард не пожелал стать колхозником в Тушинском колхозчи. И как он посмел отказать стабильному середнячку РПЛ?
03.11.2025
Топотун
Ты раб. Не только копро.
03.11.2025
Топотун
Он имперец из Куниграда !
03.11.2025
Diman_madridista
Он оказался слишком разборчивым и брезгливым, и послал на все четыре буквы английского алфавита
03.11.2025
Djin Ignatov
Может он и тупой ! Но ПРЕСМЫКАНИЕ в нем явно заложены еще матерью и отцом , бабкой и дедом !! Ведь ВСЕ это передается по наследству , через ГЕНЫ !!
03.11.2025
Денис
Он, мне кажется, в 45 даже как игрок подошел бы Спартаку лучше чем некоторые игроки Спартака :rofl::rofl::rofl:
03.11.2025
Dmytro
Ну не любит человек медведей с балалайками...
03.11.2025
Vorlod
Смешно
03.11.2025
Dmytro
No comment
03.11.2025
fell62
лучше Егорке Титову )))
03.11.2025
fell62
Джеррард даже не знал , что отказал )))
03.11.2025
Фирсыч
Джерард отошлёт её обратно.
03.11.2025
Jean Paul
Валера, Верим! (с) Ща Карпина уволят из Динамы, и вот оно щастье!
03.11.2025
Беспилотник
Фалькао к нам не поедет, епт
03.11.2025
GeoMaS
Отказал уже два раза: "Не хочу я в РПЛ". Вот такая вот зараза футболер из АПЛ.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Судя по кандидатам, у Кахигао вкус самый дерьмовый за всю историю Спартака. Такое впечатление, что он невероятно далекий от футбола человек, которого назначили такие же далекие. Мне вспоминается старый мультик про англичанина мистера Хоппа, который смотрит в длиннный телескооп, видит море, видит лес, но совсем не видит он, что под носом у него.
03.11.2025
Серж Арбузов
Вот биляттт!!!! Теперь одна надежда на Джона Терри :rofl:
03.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Помните анекдот - ...мой дед ослеп, а не о@уел!
03.11.2025
knight templar
Как он посмел? Неужели есть кто-то, кто с детства не топит за лукойловский ромбик и не мечтает порулить свинофермой.
03.11.2025
wam
Джерри как будто выиграл кучу титулов. Очередной цирк Спартака. Назначьте Андрея Тихонова и создайте условия для работы. И будет Спартаку счастье.
03.11.2025
Топотун
Газза будет хватать за яйца. Всех !
03.11.2025
Топотун
Извини, привет трилупа !
03.11.2025
sdf_1
Легко отказать, когда никто не предлагал
03.11.2025
Исаев-Штирлиц
золупа, ты почиму не здоровашься....превед, заглотун-дыряво очелло!
03.11.2025
ЧикиБегиристайн
СЭ, успокойся. Ну позорище же.
03.11.2025
Soulles2
В цветах "Спартака" нет черного ... или это не про них ?) Или про них тоже ?)))
03.11.2025
Soulles2
Ave Джеррард, умный человек.
03.11.2025
Степочкин
Вероятно помнит когда Ливерпуль обыграл Спартак 7-0 в 2017г. на Энфилде)). Джерард типичный англичанин, который любит свое туманное холодное от сырости и зеленого мха родовое поместье, а у нас они никогда не работали. Он готов возглавить какой-то там Валлийский клуб нежели топ клуб в России. Забудьте)).
03.11.2025
Топотун
Это Леша Порно Копро, он тупой.
03.11.2025
Aleksandr Gorohov
В спартак 2 раза не зовут... Или это другое?
03.11.2025
Топотун
Сосать, тетя-шлюха !
03.11.2025
Олег 70
в защиту небось планировали стивика?)))
03.11.2025
Степочкин
с языка снял... тоже об этом подумал, первое что пришло в голову))
03.11.2025
Красно синий
Вот просто интересно по каким заслугам они его выбирали? Потому что в красной футболке играл?
03.11.2025
Исаев-Штирлиц
дурак...где он еще такую неустойку нахаляву получит?
03.11.2025
Djin Ignatov
Когда то СПАРТАК считался НАРОДНОЙ командой ! Сейчас это ГНИЛЬЕ !! А сейчас он стал УБЕЖИЩЕМ для наркоторговцев и бандитов , как ПРОМЕС !! Которого МЫ всячески ПРЯТАЛИ от международного суда !! Какой же тренер станет УНИЧТОЖАТЬ свою карьеру побывав у нас в России ?
03.11.2025
Andrei Shulga
Хватит чушь нести! Или хайпуем? Тогда давайте Хосепа Гвардиолу или Карла Анчелотти
03.11.2025
bishevcky
No connect
03.11.2025
Djin Ignatov
Видно что не русский ! Я же написал по русски ! Какие каналы ! На ИВРИТЕ писать не могу !
03.11.2025
bishevcky
Зачем это саксу нужно?
03.11.2025
Дима Питерский
Кто же захочет в этом говне мараться?
03.11.2025
bishevcky
А на что рассчитывали в руководстве Спартака,делая такое предложение.Или они полагали , что Стиви такой же идиот, как они.
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Это было давно и неправда. (Мы все служили понемногу, когда-нибудь и где-нибудь)
03.11.2025
Porco Rosso
Ты какие-то особенные каналы, видимо, смотришь – Труху или Униан, похоже.
03.11.2025
Rudrik31
он замазан армейским прошлым!))
03.11.2025
Porco Rosso
Зачем ему летать через Станбул, если он в Москве будет жить? Ну ты тупой, херчик.
03.11.2025
Djin Ignatov
Но ведь мы считаем Великобританию нашим по моему врагом ! И по ВСЕМ каналам говорили что надо сбросить Атомную БОМБУ на Лондон !!! Хотя пол Лондона - наши алигархи и представители нашей власти !! Нам надо с Сербии и близ лежащих славянских стран приглашать , как это мы делали !! Станковичи , Слишкевичи , Ивичи и другие !! На худой конец можно пригласить из Зимбабве !! Неужели было не понятно что эти люди никогда не поедут в нашу страну !
03.11.2025
mikeV
Позор мне! Облажался, как СЭ :) Но я, в отличие от них, свои ошибки признаю!
03.11.2025
spartsmen
а ведь получилось бы. только нужно лямов 20 дать. но эти придурки лучше купят очередного ливая
03.11.2025
Андрей Курносов
Ещё этого полена не хватало. Своих таких же вагон. Весь шлак собирают по Европе
03.11.2025
Адекватный спартач
Зато галлюциногенные грибы вновь не отказали Аланазарову...
03.11.2025
Berkut-7
Как по мне , надо быть умственнотсталым, что вообще додуматься до того, чтобы в наши дни приглашать кого-то из Англии....какой ответ в Спартаке ожидали? "Да, конечно, только зубную щётку прихвачу".
03.11.2025
Глупый
еще есть Йоахим Лев
03.11.2025
Глупый
купите Клоппа
03.11.2025
alexch
Вот ведь какой.....
03.11.2025
zg
Взаимно!)
03.11.2025
Dolphin75
Макс и в третий раз позовёт. Ему не сложно)
03.11.2025
zg
Да ну,я не заморачиваюсь,у нас нет тренера и нет команды,чего тут ожидать?!
03.11.2025
uktechservis
А как же : В Спартак два раза не зовут?
03.11.2025
Dolphin75
Глазго Рейнджерс - 35 место в рейтинге клубов УЕФА. Спартак - 141 место.
03.11.2025
Байба Бендика
Валера или Стас - вот основные кандидаты.....
03.11.2025
zg
Ну и с победой вас,все по делу без вопросов!
03.11.2025
zg
)))Всегда рад видеть!
03.11.2025
Робат
Очкует!
03.11.2025
дожили,блин! гл. тренера найти не могут! В ЛУКОЙЛЕ,что? только иноземцев подавай? англосакс в РОССИЮ не поедет ни при каких условиях. сейчас не поедет-ситуация не позволяет
03.11.2025
ValeraK
Дрогба!)
03.11.2025
Jean4
Чемпион Шотландии с кем? В чемпионате, где 2 команды разыгрывают титул. Тот же Станкович, только в профиль.
03.11.2025
За спорт!
Миру мир!
03.11.2025
Dolphin75
Чемпион Шотландии. Но он и сам не поедет биографию себе портить Просто у нашей Аллочки бурная фантазия))
03.11.2025
Jean4
Очередного клоуна хотели привезти? Чего он добился как тренер то? Ничего!
03.11.2025
Ратель
Совсем наивные. Ладно б там скотта или айриша, так ведь коренной наглосакс. Такие бы и до 22го к нам не очень бы пошли, если только чудик какой, типа Стила, который в менеджеры играл, тренировал Реймс, Ланс и что-то там ещё во Франции. Опять же, сколько он обвыкать будет, год-два? Это Спартак, нет тут у него столько времени, не дадут. Если менять по ходу этого сезона, то на этот же сезон задача - выше 6го, т.е., текущего, на второй - тройка, на третий не ниже двойки и финала чашки. Не говорю, что это реально, но это Спартак, там других целей не ставят.
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Лукойл, не будьте идиотами, срочно покупайте билет в Китай и бросайтесь в ноги к сенсею Леониду Викторовичу Слуцкому, который уже познал и дзен, и кунг-фу, а также похудел и приобрёл драгоценный опыт работы с людьми, не говорящими по русски (коих сейчас большинство в Спартаке). Так победим!
03.11.2025
АЛЕКСЕЙ Александрович
У ЦСКА был Газаев, у Спартака Романцев локо Семин, сейчас к сожалению таких нет вот и буксуют команды ну плюс нет админресурсов
03.11.2025
Андрейка Брянск
зажрался Джеррард.
03.11.2025
Gordon
Каждую неделю надо спрашивать. А то мало ли. Ну а так-то в "свободном мире" никто из более-менее заметных людей в Россию сейчас не поедет, это ежу понятно. В "свободном мире" потом заклеймят и карьера будет закончен.
03.11.2025
АЛЕКСЕЙ Александрович
Честно не понимаю всех тех кто здесь смеётся интересно Кому бы он не отказал у нас лиге приколов на то что Спартак ищет нормального тренера это нормальная ситуация многие наши команды ищут своих тренеров которых К сожалению тяжело найти
03.11.2025
zg
Друже,да что ж ты все удаляешься?!Пофиг на этих гоблинов!Заходи лучше на комменты к матчам!Ты человек хороший,пригодишься!)
03.11.2025
АЛЕКСЕЙ Александрович
а кому они в лиге приколов не откажут, то что Спартак ишет норм тренера смешного нет ничего
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Ты от казала ------ Казал авторитетный товарищ?
03.11.2025
Dolphin75
Но попытка засчитана)
03.11.2025
gan75
"Ты отказала мне два раза, не хочу сказала ты...":grin:
03.11.2025
Охотник на свинорылых
Стив хорош))) Что ни день , то потеха над тушинскими :joy::joy::joy:
03.11.2025
DemolisherAjax
Эксклюзивная инфа,скоро на сайте "СЭ" - Спартаку отказали так же - Гвардиола,Алонсо,Компани и Тухель :)
03.11.2025
инок
Поражаюсь работе Спартака. Как можно в такое время приглашать англичанина. Понятное дело, что он не поедет в Россию, его просто сожрет местная пресса, только и всего.((
03.11.2025
Adiоs Amigos R
Руни позовите, он не откажет. Ну или Гаскойна...
03.11.2025
wam
Теперь Терри позовите. А вдруг!
03.11.2025
rake
к лэмпарду обратитесь
03.11.2025
Millwall82
зовите Легенду Спартака Джона Терри, тот сразу приедет. Мостовой таких уважает.
03.11.2025
Dolphin75
- Hi, Steven. This is Max. Let's discuss the possibility of managing Spartak. - Whаt the hell is Max? - Allanazarov. - Blahblah, what?
03.11.2025
AZ
Только от очень большогоума можно было подумать, что в нынешних тусловиях он согласится)))
03.11.2025
Valekka
Зря! Было бы "по согласию",а не "изнасилование"!!!:)))
03.11.2025
rustov
Не думаю, что это существенно. Московское Динамо тренеровали Бесков, Романцев, сейчас - Карпин. Мне кажется, это для нас - болельщиков важно
03.11.2025
sergey stepanov
Он их посылает, а они опять, упрямство достойное ослов, а потом ещё хотят, чтобы в поросятнике всё наладилось и чёрная карма ушла! "Колхоз 20 лет без урожая" с одним купленным у Мутко за проценты от кредита, всё так же блуждает по граблям!
03.11.2025
Valekka
Пора СЭ на передовицу вывесить табло,на котором указывать дату,время и имя отказников!!! На Первом канале новости должны начинаться с этого,президента и Министра ИД с утра информировать-народ должен знать о"народном Лукойле" всё!
03.11.2025
Niko McCowrey
Я тоже отказал Спартаку. И Тоттенхему.
03.11.2025
Pol Pol
Они ж дятлы, они как всегда, не с того начинают .... Помните кино Рязанова, про итальяшек в России, где они за кладом гонялись ? Пол Питера перекопали, там до сих пор, .... с последствиями рабираются ! Антонио Ломаццо и так далее ... Адриано Ды Миронов .... и прочие. Там ведь как было тонко сделано, что б Анрюшку привлечь ? - Андрюша, хочешь заработать миллион ? - ДААААА !!! Вот и надо было, Стивену Половичу, тоже соотвествующие предложение сделать ... - "Стивик, а хош в Кремле пожить ? - И пропуск ... дадим ! - А нет ?" Человека надо ... заинтересовааать, тупые ваши головы ! А вы ему ... Надо Спартак поднимать ! А он и знать не знает, что это такое ! Ясно что ... отказал !
03.11.2025
Blind.Piew
И даже тут СЭ облажался... Алекс Фергюсон - шотландский тренер.
03.11.2025
J. P.
Тоже вариант :wink:
03.11.2025
Porco Rosso
Аналазарову этой ночью снились красочные и реалистичные сны.
03.11.2025
Pol Pol
А зачем он Спартаку ? Не ну вы спртосите себя, с какой целю он хотят завладеть столь значимой частицой, истории Ливерпуля ? А Стиви Джи это ... офигенный отрезок, просто бесподобный ! Он что, успел уже проявить какие то тренерские чудо успехи ? Я ничего такого не слышал, вроди как .... тогда зачем ? О чём ваще, думают эти люди, делая такие предложения, абы кому ? Что б парень пёрся судой, за тридевять земель и начинал вникать во всю эту кашу ? А потом тот же Аллазаразов напишет статью, как Джерику тут так прям понравилось, что просто спасу нет ... и как он уже грезит, получить гражданство, так что ль ? И как он русскай уже выучил и чешит лучше всех .... во всём Тушино ! Стало быть ... не тренер им вовси нужен, а лицо для спекуляций ! Был бы нужен тренер .... никогда бы этот буйвол, у них бы не работал !
03.11.2025
Иван
Зарема с лица алназарова слезла и его осенила фантазия про Джеррарда
03.11.2025
shpasic
а каких цветов исторически был Бесков?
03.11.2025
shpasic
а какие успехи у Джеррарда в качестве тренера, чтобы за ним гоняться?
03.11.2025
m_16
Федотов, Игнашевич и Кержаков - не тех цветов исторически.
03.11.2025
Топотун
Иди в Гей-Хаус, там тебе дадут, правда за деньги !
03.11.2025
инок
Джеррард, Гарсия, Ивич, Риера... Спартак видимо из ямы не собирается выбираться.
03.11.2025
serZheo
Совсем долбанулись в Лукойле. Зачем этот сакс нужен?
03.11.2025
Топотун
Рейс прямой есть Лондон - Моська ? Вата, он че, мудак, через Стамбул летать ??
03.11.2025
Nazarov Zakhar
объяснили бы,что спартак давно не русская а азербайджанская команда а у них почти демократия)))
03.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Глупцы какие в руководстве Спартака . На карту переведите ему сумму сначала достойную , чтоб он обратил внимание на вас . Всему учить надо
03.11.2025
rustov
такое ощущение, что для Спартака ищут очередного распиаренного, без разницы, какой он тренер. Нашел же ЦСКА Челестини, о котором, думаю, многие понятия не имели (но не будем спешить, посмотрим, как Челестини выведит команду после зимной паузы).
03.11.2025
МАО
Игнашевич в целом норм. Остальные - под вопросом.
03.11.2025
МАО
Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты вот такая ведь зараза тренер ты моей мечты.
03.11.2025
rustov
Интересно, чем же неприемлемы, например, Федотов, Игнашевич, Юран, Кержаков?
03.11.2025
Nafanail46
Он отказал не Спратаку, а РФС.
03.11.2025
Вован Вованыч
Тогда уж Лэмпарда ))
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
Алла Назарова всё. Фантазия иссякла. По второму круга пошла одно и то же молоть.
03.11.2025
mikeV
Легко! "Как стало известно «СЭ», английский тренер Алекс Фергюсон отказался обсуждать возможность возглавить «Спартак»."
03.11.2025
mikeV
Огласите, пожалуйста, весь список! (с)
03.11.2025
spartsmen
Руководство лукойла не хочет казаться придурками. Оно ими является. Скоро у них будут какие же убытки, как у газпрёма. Автомобили - в стойло...
03.11.2025
andrei.konyah
Давайте Фергюсона!
03.11.2025
J. P.
Звоните Терри. Тем более он за нас играл. Почти... :blush::upside_down::wink:
03.11.2025
Семён Фадеич
Через недельку ещё раз спросите. И напишите нам обязательно.
03.11.2025
zg
Какая дичь....А как там бомжи Петрович и Василий?Тоже опять отказали?!
03.11.2025