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Джигурда: «Дзюба в роли ведущего ничуть не хуже Губерниева»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный актер и режиссер Никита Джигурда сравнил форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» — цитирует Джигурду Sport24.

В этом сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев
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