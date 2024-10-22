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Джикии и Киселевой вручены статуэтки как послам фильма о Черенкове

21 октября. Москва. Артем Черкаев — исполнитель роли Рината Дасаева, Илья Казаков — один из сценаристов и продюсер, Мария Киселева, Георгий Джикия, Николай Акелькин — режиссер и один из сценаристов, Александр Новиков — исполнитель роли Александра Бубнова (слева направо).
Фото из личного архива Марии Киселевой
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В понедельник, 21 октября, в Москве состоялся закрытый показ фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» для популярных журналистов, среди которых были и представители «СЭ», телеведущих, блоггеров, комментаторов, руководителей агентств и кинофестивалей, медиадиректоров. После просмотра картины ее послам, также присутствовавшим в зале — известному футболисту Георгию Джикии и трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Киселевой, были вручены памятные статуэтки.

Фото из личного архива Ильи Казакова

Напомним, что кино выйдет в широкий прокат 31 октября.

Черенков — воспитанник «Спартака», выступал за него с 1977 по 1990 год и с 1991-го по 1993-й (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом СССР, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Георгий Джикия
Федор Черенков
Мария Киселева

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